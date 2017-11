Le 29 novembre, Shadow a rendu son casque disponible pour toutes et tous : voici donc les questions et les réponses sur ce projet d'ordinateur dans le cloud. Prix, disponibilités, offres... à lire avant de craquer.

Dossier mis à jour le 29/11/2017.

Concept Blade Shadow : Qu’est-ce que c’est ?

Le Shadow, c’est un pari. Maintenant que la technologie de cloud computing a évolué et que le nombre de connexions très haut débit a augmenté, quatre français ont eu l’idée de créer une offre de cloud computing orientée gamer PC dans un premier temps, avant de s’adresser à tout le monde.

Il ne s’agit pas vraiment de cloud gaming car Shadow propose l’accès à une machine complète à distance, avec toutes les technologies nécessaires pour avoir une latence la plus faible possible, et une image de bonne qualité. Vous achetez vos jeux et vos logiciels.

En gros, la mission est de reproduire le fonctionnement de votre PC de bureau, à distance. Cela peut sembler audacieux, mais le pari semble avoir été relevé par cette startup française qui a levé plusieurs dizaines de millions d’euros depuis sa création.

Pour résumer, vous accédez donc à votre PC sous Windows 10 depuis une petite box (voir ci-dessous), ou depuis un client multiplateformes.

Le boitier À quoi ressemble le boitier ?

À ça.

C’est un boîtier relativement petit avec une connectique complète :

2 ports Display Port

2 ports USB 3.0

2 ports USB 2.0

Un port Ethernet

Connectiques audio (entrée et sortie)

Cela vous permet d’y brancher un ou plusieurs écrans, des espaces de stockage (clé USB, HDD externe etc.) et des accessoires (manettes, souris, claviers, webcam, etc.). La forme de la machine a été conçue pour s’intégrer au mobilier de la maison, avec une forme géométrique qui pourra être posée à côté d’un écran. Le tout est compact sans être très petit.

À l’intérieur on retrouve un AMD Merlin Falcon. C’est un circuit de type SoC à architecture hétérogène composé de cœurs x86 64 bits AMD Excavator (quatre au total) associés à la troisième génération des cœurs graphiques Radeon dotés de huit unités de calcul cadencées à 800 MHz, et à deux blocs d’amélioration de rendu d’ image.

Ce SoC est capable de traiter des flux vidéo HEVC (High Efficiency Video Coding) conformes à la norme H.265, même si le flux du streaming n’est « que » du H.264.

Enfin, l’engin affiche un TDP, ou enveloppe thermique globale, de 12 à 25 W.

Configuration(s) Quelle(s) configuration(s) de PC ?

Côté serveur, la première configuration proposée est celle d’un PC à environ 1 500 euros :

Intel Xeon (4 core, 8 threads dédiés), l’équivalent — selon l’équipe — d’un Core i7

NVIDIA GeForce GTX 1080

12 Go de RAM

256 Go de SSD

Une licence Windows 10

Nous nous questionnons sur la présence de l’Intel Xeon au lieu d’un Core i7, mais l’équipe nous a certifié que les performances étaient les mêmes.Il semble qu’il s’agit précisément de deux Intel Xeon E5 (2650) en 24 cœurs (48 threads à 2,2 GHz) partagés entre plusieurs clients. La GTX 1080 ainsi que les serveurs sont fournis par Asus, également partenaire de Shadow, tout comme Nvidia.

OS X, Linux, Windows 10, Android et iOS Quels sont les clients Shadow proposés ?

Il est possible d’accéder à sa machine depuis un client et pas seulement depuis le boîtier fourni. Les clients Windows, macOS et Android sont disponibles. Il suffit d’aller sur son compte client pour retrouver les liens. Le développement du client iOS (iPhone et iPad) est en cours. Il faudra également compter sur un client Linux, mais ce n’est pas encore prévu.

Notez également que le client Android est compatible Android TV, nous avons ainsi pu essayer Shadow sur une TV Philips équipée du système de Google. Vous pouvez ensuite utiliser les accessoires connectés : une manette Xbox sur Android, par exemple, une clé USB, un lecteur DVD… comme si vous aviez branché ces accessoires directement sur votre machine Shadow.

Il est donc possible, en 2017 et grâce à Shadow, de jouer à des jeux très récents de manière confortable sur Mac. C’est beau le progrès.

Machine partagée ? Est-ce une machine partagée ?

Il y a effectivement des ressources partagées, comme le CPU et la mémoire vive, mais pour ce qui est de la carte graphique, ou du stockage, ces composants sont dédiés à votre machine.

Il s’agit donc d’une offre différente de ce que l’on peut habituellement trouver dans les offres cloud.

Jeux et logiciels Quid des jeux et des logiciels ?

Le PC est fourni avec une licence Windows 10 (incluse), et c’est tout. Il ne s’agit pas à proprement parlé d’une offre cloud, comme ce que propose Nvidia avec GeForce Now par exemple, mais d’un accès à une machine à distance. Vous faites ensuite ce que vous voulez avec la machine : les jeux et logiciels s’installent comme sur un vrai PC et l’utilisation que vous en faites est de votre responsabilité.

C’est une machine qui peut donc être utilisée pour de la bureautique, même avancée avec du montage de vidéo, mais aussi pour des jeux AAA pour PC.

Qualité d'image À quelle qualité d’image s’attendre ?

Le système s’adapte à l’écran jusqu’à une définition 4K, et une fréquence de 60Hz (144Hz en Full HD ou en 1440p avec de la fibre). Le flux de données est encodé en H.264 selon une compression et une méthode qui a été raffinée depuis les premiers tests. D’ailleurs, plusieurs brevets sont (ou vont être) déposés autour des technologies mises en œuvre.

La réponse à cette question n’est pourtant pas évidente, dans le sens où il est assez simple de proposer de la 4K avec une fréquence d’images importante. Cela ne garantit pas une bonne qualité d’image, tout est une question de compression : c’est la même chose avec un film encodé en H.264 avec un bitrate précis.

En bref : si votre connexion le permet, vous aurez une qualité d’image optimale, que cela soit en définition, en nombre d’images par seconde mais aussi en qualité. Les quelques exemples autour de The Witchers 3 ou Battlefront 2 nous ont convaincus.

L’équipe Shadow travaille sur une solution pour proposer Shadow pour les connexions ADSL2+ et VDSL qui passerait par une amélioration de la compression vidéo. L’offre devrait être disponible en fin d’année.

La latence Quelle latence en jeu ?

C’était un des points sensibles de l’affaire. Pour démontrer l’efficacité de leur solution, l’équipe de Blade Shadow s’est tournée vers une équipe pro d’Overwatch, des joueurs de CS:GO mais aussi un des champions français de Street Fighter. Tous ces joueurs pro ont validé le concept : la latence est quasi-parfaite, et ce que Shadow propose ne change en rien l’expérience de jeu.

La latence (en fibre) est de 1 à 10 ms en fonction de votre FAI. D’ailleurs, une fibre optique 10 Gbs/s a été installée directement vers Orange et Free, et certainement dans les prochaines mois vers les autres FAI. Toutes les histoires de peering ont été au cœur des problématiques de la jeune société. Enfin, chaque client a accès à un débit de 1 Gb/s asymétrique, ce qui permet de télécharger un jeu de 40 Go en quelques minutes.

Reste à voir comment le système tient la charge avec les nouveaux clients annoncés.

Les débits Quel débit pour en profiter ?

Shadow a été lancé en avant-première pour les clients équipés de la fibre optique. Fin novembre 2017, la startup a annoncé avoir travaillé sur ses algorithmes de compression et d’envoi d’un flux vidéo en temps réel pour rendre compatible sa technologie avec les foyers en ADSL 20 Mb/s. En pratique, nous avons vu de la bureautique s’afficher sans souci avec une connexion à 2 Mb/s et des jeux tourner (c’était moche mais fluide) à 5 Mb/s. Nous allons bien entendu proposer des tests maison sur de faibles connexions.

Les prix Combien ça coûte ?

Shadow est un abonnement à tarif dégressif selon l’engagement.

44,95 € par mois sans engagement.

34,95 par mois pour un engagement de 3 mois.

29,95 € par mois pour un engagement d’un an.

Le boîtier n’est plus obligatoire pour utiliser Shadow (si vous souhaitez installer le client sur un petit PC par exemple). Vous pouvez l’acheter pour 119,90 € ou le louer à 7,95 € par mois.

Rentabilité Est-ce que c’est rentable pour les joueurs ?

Bonne question. La configuration proposée est estimée entre 1 200 et 1 400 € Considérons que vous ne touchez pas votre PC pendant 3 ans. Le calcul est rapide avec abonnement annuel : 30 euros * 36 mois = 1080 euros TTC pour 3 ans d’abonnement.

Il faut également prendre en compte l’économie d’énergie, que l’on à tendance à vraiment négliger. Une machine qui demande 150 à 250 Watts va coûter environ 100 euros par an de facture d’électricité. La petite box, elle, demande environ 15 Watts, ce qui donne environ 8 à 10 euros par an. Sur trois ans, on peut donc envisager plusieurs centaines d’euros d’économie, mais surtout, la garantie que Shadow va mettre à jour ses composants. Au bout d’un an, votre PC aura évolué — les serveurs Shadow sont déjà passés de cartes GTX 1070 à des GTX 1080 sans évolution de prix pour les clients.

Sécurité Quid de la sécurité ?

C’est une question qui a été posée de nombreuses : le PC sous Windows 10 mis à disposition est régi par les mêmes lois qui régissent les données dans le cloud. Les machines sont situées à Marcoussis en France.

Il faudra donc protéger votre PC, comme si c’était un « vrai » PC : anti-virus, anti-malware, pare-feu… vous connaissez la chanson. De plus, le flux vidéo est chiffré.

Enfin, les fondateurs de l’entreprise sont plutôt sereins : les hackers devront défaire la défense du data center, puis ensuite trouver une parade contre la ou les machine(s) ciblée(s). Chaque machine proposant une protection différente, il paraît donc encore plus difficile de hacker une machine Shadow qu’une machine locale.

Alternatives Quelles sont les alternatives de cloud computing orientées gamers ?

Il existe pléthore de solutions : des solutions BtoB, du jeu à la demande, du cloud computing… Shadow n’est pas le premier à se lancer dans l’aventure et le cloud computing existe depuis au moins 30 ans.

Nvidia propose son service GeForce Now (environ 10 euros/mois), sur la Shield Android TV par exemple. SFR, Orange et d’autres FAI ont également des offres de cloud gaming. Côté Nvidia, une offre Mac et PC a également été annoncée. Elle reprend le nom de l’offre précédente réservée à Android — une fâcheuse confusion pour les clients — et propose des clients OS X et PC pour profiter d’une GeForce 1080 dans les nuages. L’abonnement est onéreux : près de 25 dollars par mois pour seulement 20 heures de jeu.

OVH possède une offre nommée RunAbove avec une configuration quasi-identique, de la GTX 1070 ou de la 1080. Les prix, par contre, bien plus élevés : environ 160 à 200 euros par mois.

De son côté, Sony a racheté la société Gaikai et récupéré des brevets à la fermeture d’OnLive pour mettre sur pied son PlayStation Now. Celui-ci permet de jouer à environ 150 jeux PS3 sur PS4 en streaming, mais aussi sur certaines TV.

Disponibilités Quand est-ce que cela sera disponible ?

Shadow est disponible sur www.shadow.tech.

Au total, Shadow a déjà conquis plus de 3500 joueurs. On y retrouve 500 early adopters de décembre 2016, puis 3000 nouveaux clients sur mars et juin 2017. La nouvelle vague d’inscriptions a été ouverte alors que 12 000 personnes étaient « en attente ». Les inscriptions depuis la Belgique et la Suisse arriveront avant la fin de l’année 2017.

Avis Qu’en pensons-nous ?

Nous avons testé la première version de Shadow qui nous a impressionnée par sa réactivité. C’est un produit déjà mature et qui pourra convenir à plus d’un joueur ou d’une joueuse. Maintenant, nous avons hâte de réitérer l’expérience sur une connexion ADSL pour voir si l’entreprise tient ses promesses.