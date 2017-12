Vous avez reçu un MacBook ou un iMac pour Noël ? Pour bien commencer sur macOS, nous avons sélectionné pour vous 9 applications indispensables pour tous les usages. En d'autres termes, les logiciels essentiels pour faire briller votre pomme.

Si vous débutez sur macOS, peut-être vous êtes-vous déjà perdu dans les méandres du Mac App Store — pas vraiment mis en avant par Apple, on le reconnaît. Pour bien commencer votre séjour sur le système d’exploitation d’Apple, voici une liste maison des applications que nous utilisons tous les jours et qui sont pour nous des must-have. Bonne nouvelle : la plupart sont gratuites.

1 — Wunderlist pour gérer vos tâches

Vous êtes quelqu’un d’organisé ou souhaitez le devenir ? Wunderlist est une application inégalée pour s’occuper de toutes vos listes. Vous pouvez les mettre dans des dossiers, les partager ou encore définir des échéances et des rappels. Avec Wunderlist, vous n’aurez plus aucune excuses pour oublier quoi que ce soit. Cette référence a été rachetée par Microsoft qui a promis de sortir une application similaire nommée Microsoft To-Do, entièrement conçue par l’équipe de Wunderlist. On attend de voir.

Téléchargez Wunderlist

2 — Disk Inventory X pour garder un œil sur son disque dur

Disk Inventory X est un tout petit utilitaire qui va vous sauver la vie de nombreuses fois. Similaire à l’usage au bien connu WinDirStat pour Windows, Disk Inventory X va vous permettre de visualiser les fichiers présents sur votre disque dur sous la forme d’une mosaïque. Cliquez sur les assemblages de blocs pour révéler des dossiers et, parfois, trouver en un clin d’œil ce qui vous prend plusieurs dizaines de Go — un vieux dossier de rush de votre drone en 4K que vous avez laissé traîner.

Téléchargez Disk Inventory X

3 — OneNote pour synchroniser vos notes

L’application Notes installée d’office sur tous les Macs est efficace, mais si vous cherchez quelque chose d’un peu plus costaud pour votre prise de notes, vous allez rapidement éprouver ses limites. Vient OneNote. Les performances en termes de productivité de l’éditeur de notes de Microsoft ne sont plus à démontrer.

En utilisant le cloud de Microsoft, l’application permet d’organiser facilement toutes vos notes dans des carnets virtuels que vous pouvez retrouvez sur toutes les plateformes du marché ainsi que sur navigateur grâce à une web app. Les petits plus qu’on adore : ajouter des documents et des images et lancer une recherche à travers toutes les notes.

Téléchargez OneNote

4 — Reeder pour lire l’actualité

Si vous utilisez encore les flux RSS, Reeder est le lecteur qu’il vous faut. Il se synchronise à la plupart des services existants et permet de consulter ses flux RSS de manière plus agréable grâce à son interface utilisateur soignée et son ergonomie intuitive. Son moteur de recherche permet en plus de retrouver un article très facilement.

Téléchargez Reeder

5 — SafeInCloud pour gérer vos mots de passe

Il parait que les mots de passe sont amenés à disparaître. Il parait. Pour l’instant, vous êtes toujours perdu entre tous les codes du quotidien et devez en plus jongler avec vos mots de passe professionnels. Si vous vous reconnaissez, ne cherchez plus et adoptez un gestionnaire de mots de passe. SafeInCloud est gratuit sur Mac et Windows, payant sur iOS et Android, il se synchronise grâce à votre service cloud préféré et permet de générer et stocker des mots de passe complexes que vous n’aurez plus jamais besoin de retenir.

Les alternatives les plus populaires sont 1Password et Dashlane : à vous de faire votre choix !

Téléchargez SafeInCloud

6 — Subsmarine pour télécharger des sous-titres

Si vous êtes sérivore et que vous regardez beaucoup de séries en VO le lendemain de leur diffusion outre-atlantique aimez conserver une copie personnelle de vos DVDs en utilisant les sous-titres des teams d’amateurs, alors Subsmarine va vous faire gagner beaucoup de temps. Le fonctionnement est intuitif : un simple glisser / déposer du fichier vidéo sur l’application et elle s’occupe de télécharger et de renommer le fichier de sous-titres.

Téléchargez Subsmarine

7 — Transmission pour télécharger des torrents

Transmission est simplement le meilleur client torrent disponible sur MacOS X. Simple et épuré, c’est l’outil idéal pour télécharger le dernier album des photos de vacances de votre belle mère.

Téléchargez Transmission

8 — Magnet pour gérer ses fenêtres

Vous venez de passer sur OS X et vous adorez. Seul bémol : l’absence des hot corners (vous savez, ces côtés magnétiques qui permettent de redimensionner les fenêtres à la volée sur Windows). Il faut dire que cette fonctionnalité est bien pratique et il devient difficile de s’en passer dès qu’on y a pris goût. Certes, depuis El Capitan, l’OS d’Apple propose une fonctionnalité comparable, mais soyons honnêtes, celle-ci est loin d’arriver à la cheville de celle proposée par la firme de Redmond. N’ayez crainte, pour quelques centimes d’euros, Magnet vous propose de reproduire la fonctionnalité sur OS X. Vous avez à présent le meilleur des deux mondes.

Téléchargez Magnet

9 — Giphy Capture pour faire des gifs animés

En 2015, le gif que l’on pensait démodé a fait son grand retour. En 2017, il est devenu difficile de lire des commentaires sur internet sans tomber sur un gif de chat. Si vous aussi vous souhaitez rejoindre le rang des Tumblr les plus en vogue en capturant des scènes de vos séries préférées, on a pensé à vous et on vous propose Giphy Capture, créé par la référence du gif sur Internet, le bien nommé Giphy. Il vous suffit de créer une zone à capturer, de lancer vos actions (même une vidéo) et d’activer l’enregistrement. Vous pourrez modifier et raccourcir le gif créé par la suite et l’uploader directement sur Giphy.

Téléchargez Giphy Capture

