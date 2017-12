Chaque mois, Google publie des statistiques qui rendent compte de la répartition des différentes versions de son système d'exploitation d'Android.

Quelles sont les versions d’Android qui sont les plus utilisées ? Pour le savoir, c’est en direction du tableau de Google qu’il faut se tourner. En effet, celui-ci révèle les grands équilibres entre les principales branches du système d’exploitation mobile, en se basant sur les connexions au Play Store au cours des derniers jours.

Situation d'Android Répartition des versions d’Android

Mis à jour le 11 décembre , le tableau montre plusieurs variations dans la distribution des différentes versions du système d’exploitation, avec en particulier l’arrivée de la nouvelle branche d’Android, baptisée Oreo. Comme toujours, les débuts sont modestes avec une part de marché s’établissant à 0,5 % — rien de bien étonnant, les constructeurs s’ouvrent à peine à cette nouvelle mouture majeure.

Concernant Nougat (version 7.x du système d’exploitation), la hausse se poursuit au mois d’octobre avec une part de marché atteignant la barre des 23,3 %. Les deux déclinaisons (7.0 et 7.1) ont chacune augmenté sur le mois, la première de passant à 19,4 % et la seconde à 4 %.

Pour sa part, Lollipop perd encore du terrain, avec une présence sur un peu plus d’un quart des terminaux (26,3 %) : les deux versions sont en repli, la 5.0 tombe à 6,1 %, la 5.1 chute à 20,2 %. Celle-ci figure à elle seule sur un peu plus d’un cinquième des smartphones détectés sur Google Play.

Du côté de Marshmallow, ça fluctue : après une baisse en début d’année, où sa part de marché relative a reculé doucement mais sûrement, la branche a connu un rebond depuis cet été, avant de connaître à nouveau une phase de décroissance. On est passé au mois d’octobre d’une part de marché de 30,9 % à 29,7 %. Ce n’est pas la dégringolade, mais ça s’érode.

Pour KitKat en revanche, on constate une chute plus prononcée. Cette branche ne figurera bientôt plus que sur un téléphone sur dix (13,4 %), a perdu 0,4 point sur novembre. Du côté de Jelly Bean, le recul continue aussi pour ses trois versions (4.1.x ; 4.2.x et 4.3) sont passées à 5,9 % début décembre contre 6,2 % en novembre. Elle est la cinquième branche d’Android la plus répandue chez le grand public.

Quant aux autres moutures du système d’exploitation, elles se contentent de quelques miettes : Gingerbread se situe à 0,4 %. De son côté, Ice Cream Sandwich est légèrement en dessous, avec une part de marché a 0,5 %. La première s’est effritée de 0,1 point sur le mois de novembre.

Tableau synthétique Tableau synthétique

Version Nom de code API Distribution 2.3.3 –

2.3.7 Gingerbread 10 0,4 % 4.0.3 –

4.0.4 Ice Cream Sandwich 15 0,5 % 4.1.x Jelly Bean 16 2 % 4.2.x Jelly Bean 17 3 % 4.3 Jelly Bean 18 0,9 % 4.4 KitKat 19 13,4 % 5.0 Lollipop 21 6,1 % 5.1 Lollipop 22 20,2 % 6.0 Marshmallow 23 29,7 % 7.0 Nougat 24 19,3 % 7.1 Nougat 25 4 % 8.0 Oreo 26 0,5 %

Méthodologie Méthodologie

Les données que fournit Google ne donnent pas une photographie absolument complète de la répartition des versions d’Android dans le monde, dans la mesure où l’entreprise américaine ne comptabilise que les systèmes qui ont été détectés sur le Play Store au cours des 7 derniers jours. En outre, sont aussi exclues les versions dont la part de marché est jugée totalement insignifiante, c’est-à-dire lorsqu’elle elle est inférieure à 0,1 %.

« Ces statistiques sont collectées à partir de la nouvelle application Play Store, qui fonctionne avec Android 2.2 et plus, donc les appareils fonctionnant avec des versions plus anciennes ne sont pas inclus. Cela étant, en août 2013, les versions plus anciennes qu’Android 2.2 représentaient environ 1 % des appareils qui ont pointé sur les serveurs de Google« , écrit l’entreprise américaine.

Mais même si Google a choisi d’exclure certaines données dont le poids statistique est négligeable, et de ne comptabiliser que les terminaux apparaissant sur Google Play (qui demeure incontournable pour la mise à jour de certaines applications), ces informations donnent malgré tout une assez bonne indication de la répartition des parts de marché des principales versions d’Android.