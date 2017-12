Mardi 12 décembre à 19h36, une fusée Ariane 5 ES s'arrachera de son pas de tir avec 4 satellites Galileo à son bord. Un décollage qu'il est possible de suivre en direct.

C’est le grand jour pour le système de positionnement par satellites Galileo : mardi soir à 19h36 va avoir lieu le décollage d’une fusée Ariane 5 ES depuis le centre spatial guyanais. Objectif ? Transporter d’un seul coup quatre satellites Galileo pour les placer sur une orbite de transfert géostationnaire. Et cette mission, vous pouvez la suivre en direct sur la chaîne Dailymotion de l’agence spatiale française :

Le Centre national d’études spatiales précise que la diffusion elle-même débutera vingt minutes avant le décollage de la fusée. Plusieurs ressources sont disponibles sur son site, pour comprendre le fonctionnement de Galileo, voir le reportage de cette campagne, découvrir les grandes étapes 24 heures avant un lancement, la procédure de mise en orbite ou la chronologie juste avant le décollage.

Rappelons qu’un lanceur Ariane 5 ES est capable d’acheminer jusqu’à 21 tonnes de fret à une orbite de 400 km, soit celle de la station spatiale internationale. C’est trop peu pour les satellites Galileo, qui doivent évoluer à plus de 23 000 km de distance, mais puisqu’ils ne pèsent pas un poids excessif — chacun de ces satellites pèse 730 kg –, il est possible de les emmener plus loin dans l’espace.