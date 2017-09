Arianespace procède à la mise en orbite de deux satellites par une fusée Ariane 5 ce mardi 5 septembre. Il s'agit de la mission VA239.

Alors que juillettistes et aoûtiens ont profité de l’été pour prendre quelques semaines de vacances, Arianespace n’est pas restée inactive : l’entreprise française qui vend et exploite des systèmes de lancement spatiaux est restée sur le pont, sans observer la moindre pause estivale. Elle a ainsi procédé au lancement de la fusée Ariane 5 ECA fin juin ainsi qu’au décollage du lanceur Vega début août.

Pour ce début septembre, une nouvelle mission va avoir lieu. Il s’agira de mettre en orbite deux satellites de télécommunications, Intelsat 37e et BSAT-4a ; le premier a été fabriqué par Boeing pour le compte d’Intelsat tandis que le second est le fruit d’un contrat entre la firme japonaise Broadcasting Satellite System Corporation et le fabricant américain SSL.

Sachez que vous avez la possibilité d’assister en direct au décollage de la mission VA239. Elle aura lieu entre 23h51 et 00h24 ce mardi 5 septembre, heure de Paris. Un flux vidéo est mis à disposition par l’agence spatiale européenne sur Dailymotion. Comme toujours, c’est en Guyane française, au sein du centre base spatial à Kourou, que le lancement aura lieu.