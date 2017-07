Vidéo : Admirez des photos saisissantes de la grande tache rouge de Jupiter réalisées par Juno Julien Lausson - à l'instant Sciences

La Nasa a publié une nouvelle série de photographies dédiées à Jupiter, avec un focus sur sa grande tache rouge.

Cela fait maintenant plus d’un an que Juno, la sonde spatiale de la Nasa, est en orbite autour de Jupiter. Depuis, l’orbiteur a mis en route ses instruments scientifiques pour analyser les caractéristiques de la plus grande planète du Système solaire. Mais ce qui attire évidemment le plus l’attention, ce sont les photographies que l’engin a commencé à prendre depuis qu’il est arrivé à portée d’objectif de la géante gazeuse.

On a ainsi pu découvrir un premier cliché de Jupiter lorsque la sonde était encore à bonne distance, puis un focus sur la « petite tache rouge », qui s’avère être, malgré son nom, l’un des plus grands vortex anticycloniques de la planète. Il y a aussi eu des photos consacrées aux pôles ainsi que quelques belles images sur les manifestations climatiques parcourant l’atmosphère de ce monde lointain.

Mais qui dit Jupiter dit grande tache rouge. Aussi, un peu avant la mi-juillet, la Nasa a décidé de survoler d’assez près Jupiter en amenant Juno à près de 9 000 kilomètres d’altitude, lui permettant de prendre une série de clichés de cet anticyclone absolument gigantesque.

En voici quelques-unes : notez que les couleurs et le contraste de certaines photographies ont été ajustés pour améliorer le rendu.