La startup AstroReality vient de lancer une campagne Indiegogo afin de promouvoir son projet Lunar, des reproductions 3D photoréalistes de la Lune afin de la découvrir sous tout ses aspects.

Vous ne faites pas partie des douze Américains ayant déjà foulé le sol lunaire et vous souhaitez découvrir notre bon vieux satellite sous toutes ses coutures ? De la mer de la tranquillité jusqu’au cratère de Copernic, ce spectacle semblait réservé aux quelques astronautes s’étant rapproché de cet astre. Mais ce projet de reproduction en modèle 3D, lancé sur Indiegogo, devrait permettre à tous de décrocher la Lune.

Lancé par la start-up AstroReality — crée par Zerlot Ma et James Li —, cette reproduction lunaire du nom de LUNAR Pro vous propose une maquette des plus uniques, la première photoréaliste à l’échelle 1:28,969,000, parfaitement tenable dans la paume de votre main, pour un poids d’un peu plus d’un kilo.

Elle existe également en deux autres tailles que la version Pro, une Regular deux fois plus petite et une Mini quatre fois plus petite. Une application a également été développée pour ajouter de la réalité augmentée autour de votre objet, afin de proposer de nombreuses informations sur le satellite de la Terre.

Réalité augmentée au programme

Le modèle avant impression a d’abord été développé à l’aide des relevés topographiques fournis par la Nasa. Une imprimante 3D avec une minuscule marge d’erreur de 0,025 millimètres se charge ensuite de produire l’objet en polyrésine, avec un souci du détail assez hallucinant, le rendu étant de 4000 DPI.

Chaque pièce imprimée, quelle que soit sa taille, est ensuite recouverte d’une couche de protection de couleur plate avant d’être peinte à la main avec une peinture texturée. Un soin tout particulier, auquel s’ajoute l’application et toute la data incorporée pour vous en apprendre encore plus sur la Lune.

Car l’application AstroReality vous permet, grâce à la réalité augmentée, de tourner autours de votre globe lunaire afin de vous afficher différentes informations sur des points précis.

Chacun des trois modèles apporte une expérience différente en AR. Pour le mini, il s’agira de plonger votre reproduction dans l’espace, entre la Terre, le Soleil et les étoiles, tandis que le Regular vous fournit plus de détails et d’informations historiques et géographiques. L’expérience AR la plus complète est bien évidemment réservée au modèle Pro, avec beaucoup plus de contenu, des vidéos, des simulations et de nombreuses tâches accessibles.

Plusieurs tarifs vous sont proposés sur la page Indiegogo, les plus bas étant de 140 dollars pour un pack avec les deux plus petites reproductions ou 180 pour le modèle Pro. Un mini système solaire est également disponible en pack avec l’astre lunaire. L’envoi des maquettes est prévu pour novembre 2017.