SpaceX a renvoyé dans l'espace son cargo Dragon, chargé du ravitaillement de la Station spatiale internationale. Plus encore que la réussite de la mission, c'est le caractère devenu quasi-habituel de l'événement qui peut sembler surprenant.

Réutiliser des fusées, cela commence à être normal — dixit Elon Musk. La société fondée en 2002 par l’entrepreneur milliardaire semble bien partie pour faire de la récupération des engins spatiaux, qui ont déjà servi une première fois, une pratique banale.

SpaceX vient justement de confirmer l’amerissage de son Dragon, après que celui-ci se soit rendu deux fois dans l’espace. Dans un tweet, l’entreprise se félicite de ce deuxième vol réalisé par le vaisseau, en direction et en provenance de la Station spatiale internationale.

Le SpaceX Dragon, aussi appelé tout simplement Dragon, est un cargo spatial. SpaceX l’a développé pour le compte de la Nasa, afin qu’il puisse ravitailler la Station spatiale internationale. Il a été conçu pour revenir sur Terre, avec à son bord jusqu’à 3 tonnes de fret.

Good splashdown of Dragon confirmed—completing first re-flight of a commercial spacecraft to and from the @Space_Station.

— SpaceX (@SpaceX) July 3, 2017