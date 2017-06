Elon Musk, le patron de SpaceX, estime que le vol inaugural de la nouvelle fusée aura lieu d'ici trois ou quatre mois.

Le futur lanceur lourd de SpaceX, qui est en cours de construction, devrait effectuer son vol inaugural d’ici cet automne. C’est ce qu’a annoncé dans un message publié sur Twitter jeudi 8 juin Elon Musk. Répondant à une internaute lui demandant des nouvelles du Falcon Heavy, nom donné à la fusée, l’entrepreneur américain parle d’un décollage qui aura lieu dans trois ou quatre mois.

« Toutes les pièces centrales de Falcon Heavy devraient se trouver à Cap Canaveral d’ici deux à trois mois, donc le lancement devrait survenir un mois après », écrit-il. Ce sera évidemment un événement à suivre, car ce lanceur doit permettre à SpaceX de passer au niveau supérieur : il est notamment question, dès 2018, d’utiliser une fusée Falcon Heavy pour transporter deux astronautes à proximité de la Lune.

All Falcon Heavy cores should be at the Cape in two to three months, so launch should happen a month after that

— Elon Musk (@elonmusk) June 8, 2017