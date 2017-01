SpaceX lancera son prochain vaisseau le 8 janvier prochain. Après avoir conclu l'enquête concernant l'accident de septembre dernier, l'entreprise d'Elon Musk espère de bien démarrer l'année 2017.

SpaceX a annoncé le lancement de sa fusée qui aura lieu de la base militaire de Vandenberg, en Californie, le 8 janvier prochain, après avoir conclu l’enquête concernant l’accident technique qui a fait exploser l’un de ses Falcon 9 septembre dernier. L’opération portera dans l’espace une petite flotte des satellites de l’entreprise de télécommunications Iridium NEXT.

Le rapport de l’enquête, mené par la Federal Aviation Administration (FAA), la Nasa, l’U.S. Air Force (USAF) et d’autres institutions publiques et privées, a conclu que l’accident avait été probablement provoqué par « un processus complexe impliquant des fibres de carbone endommagées qui ont provoqués l’explosion de l’oxygène liquide, ». Les autorités ont analysé plus de 3 000 fichiers pendant le déroulement de l’enquête.

SpaceX déclare aussi qu’elle effectuera des changements techniques à court et à long-terme pour éviter que l’accident de septembre se reproduise. Notamment, il est question d’un nouveau design pour mieux stabiliser les réservoirs d’hélium et l’utilisation d’hélium plus chaud dans les réservoirs sous pression pour éviter la solidification de l’oxygène.

Ainsi, le 8 janvier sera un moment important pour SpaceX, puisque l’entreprise devra montrer sa fiabilité et sa capacité à se renouveler, en espérant démarrer l’année 2017 avec un bon lancement.