L'évènement The Darkening of Tristram, conçu pour fêter les 20 ans de la franchise Diablo, fera son grand retour en janvier. Il sera disponible gratuitement pour les possesseurs de Diablo 3.

Vous avez loupé l’évènement des 20 ans de la franchise Diablo ? Pas de panique, il fera prochainement son grand retour dans le troisième opus.

Intitulé The Darkening of Tristram, il fait office d’hommage au tout premier épisode et, comme prévu initialement, Blizzard Entertainment en fait un rendez-vous annuel pour le plus grand bonheur des fans.

En effet, il sera de nouveau accessible à partir du 1er janvier et pendant tout le premier mois de l’année 2018. Cette fois, vous n’aurez plus d’excuse si vous le loupez.

Nostalgie bis repetita

Pour ceux qui n’auraient pas suivi, The Darkening of Tristram prend la forme d’un remake tronqué du Diablo original. Les développeurs ont fait les choses bien en conférant un habillage visuel et sonore d’époque à cette expérience gratuite.

Entre le filtre pixelisé, le mixage sonore en moindre définition, la caméra lockée dans la position originale ou encore les mouvements dans huit directions uniquement, il y a de quoi retrouver des sensations d’antan pour ceux qui avaient goûté au hack’n’slash de Blizzard Entertainment en 1997 (et après).

Bien évidemment, on trouve aussi des récompenses exclusives à la clef avec des objets qui rappelleront quelques souvenirs aux puristes. The Darkening of Tristram sera temporairement disponible sur les versions PC, MAC, Xbox One et PlayStation 4 de Diablo 3.