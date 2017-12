Sony impose désormais des publicités sur votre barre d'applications PS4 mais il existe un moyen de ne pas les afficher. Ouf.

Sony a un peu trop cru que c’était Noël. En allumant votre PlayStation 4, vous êtes peut-être tombés sur sur une icône renvoyant vers le PlayStation Store, ce qui correspond à une publicité dans sa forme la plus vicieuse, confortablement installée sur l’écran d’accueil de l’interface. Ainsi, plusieurs personnes ont constaté que la firme nippone les incitait à acheter Destiny 2 (Sony a un deal commercial avec Activision sur le titre). Une pratique déjà employée par le passé, et pour une extension de Destiny premier du nom d’ailleurs.

Sur notre console à nous, par chance, nous n’y avons pas (encore ?) droit mais, rassurez-vous, il existe un moyen très simple de supprimer ces intrusions à caractère commercial. C’est effectivement un simple paramètre à activer/désactiver.

De la pub sur PS4

Si vous ne voulez pas voir de lien pour acheter Destiny 2 et ne pas voir les prochaines offres, suivez les étapes suivantes :

Rendez-vous dans les Paramètres ;

Rendez-vous dans l’onglet Système ;

Rendez-vous dans le sous-onglet Téléchargements automatiques ;

Décochez Contenu proposé (qui ajoute des liens de téléchargement sur l’écran d’accueil).

On ne manquera pas d’adresser un petit tacle à Sony pour cette pratique fort peu reluisante. Heureusement que c’est une option et pas une obligation. Car on n’a pas très envie de voir des publicités sur la home de nos consoles de jeux vidéo. On en mange déjà assez à la télévision et sur internet.