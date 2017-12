On va bientôt passer à une nouvelle année mais Microsoft ne va pas changer ses habitudes pour autant.

Alors que nous allons tranquillement passer à 2018, Microsoft prouve qu’il n’est pas constructeur à changer ses habitudes. En janvier prochain, les abonnés Xbox Live pourront donc toujours télécharger quatre jeux gratuitement : deux sur Xbox One et autant sur Xbox 360 avec rétrocompatibilité en prime.

Tout au long du mois, les membres Gold auront la possibilité de goûter à The Incredible Adventures of Van Helsing III (Xbox One), Zombi (Xbox One), Tomb Raider Underworld (Xbox 360) et Army of Two (Xbox 360).

Sélection sage pour commencer l’année

Rien de bien transcendant pour cette sélection qui commencera par The Incredible Adventures of Van Helsing III dès le 1er janvier (jusqu’au 31 du même mois). Zombi, naguère exclusivité Wii U signée Ubisoft, sera offert dès le 16 janvier, et ce, jusqu’au 15 février.

Sur Xbox 360, Tomb Raider Underworld et Army of Two se partageront le mois : la première quinzaine pour l’aventurière et la deuxième pour le duo badass offrant la possibilité de jouer en coopératif pendant l’intégralité d’une campagne.

Notez que Back to the Future : The Game – 30th Anniversary Edition, inscrit dans l’offre de décembre 2017, sera encore disponible gratuitement jusqu’au 15 janvier sur Xbox One.