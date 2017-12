Le dernier épisode de la saga Star Wars, vu depuis l'espace ? C'est chose faite pour les astronautes de la Station Spatiale Internationale.

Pas de chronologie des médias, pas de problème ! On avait promis aux astronautes de la Station Spatiale Internationale qu’ils auraient le droit de voir le dernier Star Wars en orbite pendant leur séjour longue durée loin de toute salle de cinéma — la promesse a été tenue. Le 24 décembre, pour un réveillon aux couleurs de la saga de science-fiction la plus connue de l’histoire de la galaxie, les scientifiques et ingénieurs à bord de la station ont pu regarder l’œuvre de Rian Johnson et se faire un avis. Avant, probablement, de créer officiellement une scission définitive entre les défenseurs et les détracteurs du film.

Space Station movie night, complete with “bungee cord chairs”, drink bags, and a science fiction flick ! pic.twitter.com/IPZ2thI8rw — Mark T. Vande Hei (@Astro_Sabot) December 24, 2017

C’est l’astronaute Mark T. Vande Hei qui a tweeté une photo . de l’expérience, montrant par la même occasion comment le cinéma se diffuse au-delà de notre atmosphère. Les spectateurs sont attachés à des sièges et boivent dans des sacs à boisson tout en regardant les films projetés sur ce qui semble être l’une des seules surfaces vides et suffisamment grandes de la station spatiale. Ce n’est probablement pas l’immersion d’une salle Dolby Vision, mais ça doit faire le travail.