Nous partons cette semaine à la découverte de petits jeux indépendants et aux meilleurs jeux de l'année entrepris un peu sur le tard.

Gorogoa – PC, iOS, Switch

À peine sorti ce mois-ci, Gorogoa est la dernière petite coqueluche de la scène indépendante. Il s’agit d’un puzzle game développé par Buried Signal qui adopte une très jolie direction artistique et un gameplay très intéressant, voire novateur. Les énigmes de Gorogoa s’illustrent dans le découpage de l’écran en 4 tableaux différents.

L’idée est de zoomer ou dézoomer sur les 4 images afin de trouver les points communs entre elles, qui mèneront vers la solution. Gorogoa a la particularité d’être relativement court (environ 2 heures de jeu) mais a le mérite de proposer une nouvelle manière de voir le puzzle, sans vous prendre la tête ou vous coincer dans des énigmes farfelues.

Gorogoa est disponible à 14,99 € sur Switch, Steam et GOG, et 5,49 € sur iOS.

Purrfect Date – PC

Purrfect Date est un jeu à mi-chemin entre le visual novel et le simulateur de rencontre. On incarne un jeune chercheur venu sur une île peuplée exclusivement de chats : Cat Island. Votre travail est de rencontrer et de répertorié les animaux sur le territoire, mais très vite les choses s’enveniment et vous semblez perdre le contrôle des événements.

Teinté de cynisme et d’humour noir, Purrfect Date délivre peut à peu ses mystères au fur et à mesure des 7 chapitres. À vous de découvrir les secrets des matous.

Purrfect Date est à 9,99 € sur Steam.

The Legend of Zelda : Breath of the Wild – Switch

Mieux vaut tard que jamais, nous nous lançons cette semaine dans la découverte de Breath of the Wild et les confins d’Hyrule. Impossible de ne pas penser au monde ouvert de Skyrim quand on arpente les terres du royaume, et on a hâte de découvrir ce qu’il renferme.

À peine réveillé après 100 ans de sommeil, nous voilà parti avec pour seul compagnon notre tablette Sheikah et pour première rencontre un Père Noël rôdeur. C’est en tout cas avec curiosité et joie que nous mettons enfin les mains sur ce qui s’impose comme le jeu de l’année 2017 pour beaucoup !

The Legend of Zelda : Breath of the Wild est disponible à 69,99 € sur Switch