Julien Lausson - il y a 11 heures

Si vous vous demandiez comment se construit une Étoile Noire, deux fans de Star Wars ont produit une vidéo sur ce chantier... en utilisant le logiciel de modélisation LightWave 3D.

Dans Star Wars, la construction d’énormes stations spatiales est un élément récurrent. Il y a l’Étoile Noire dans Rogue One et l’Épisode IV, puis l’Étoile de la Mort dans les deux épisodes suivants. Sans oublier la base Starkiller, une planète qui a été transformée en arme de destruction massive dans l’Épisode VII. Or en règle générale, on n’assiste jamais vraiment à la fabrication de ces superstructures.

C’est pour réparer ce manque qu’un infographiste, Isaac Botkin, s’est amusé à créer une vidéo en accéléré de ce que pourrait être la construction de Étoile Noire. Grâce à LightWave 3D, un logiciel qui sert à faire de la modélisation en 3D, il a imaginé dans les grandes lignes l’ordre de construction d’une telle station, tandis que son frère, Benjamin, s’est chargé de composer une musique pour l’occasion.

Ainsi, il a supposé qu’un tel chantier débuterait avec la création d’un cercle de métal au niveau de l’équateur avant de prolonger les travaux vers le centre pour préparer le sarcophage qui contiendra le cœur énergétique de la station. Viendraient ensuite les grands axes structurants de la base ainsi que le fameux super-laser, l’élément-clé de la base pour « bâillonner les systèmes séditieux ».

Nul doute que le directeur Orson Krennic et Galen Erso salueraient un tel travail. Mais l’histoire ne dit pas en revanche si Isaac, en créant sa station, a laissé volontairement une faiblesse dans la station pour permettre, plus tard, à une bande de rebelles de libérer la galaxie du joug de l’Empire…