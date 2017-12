Pokémon Go anticipe Noël avec une mise à jour qui introduit de nouvelles créatures.

Entre la météo dynamique et l’intégration de la technologie ARKit pour les utilisateurs iOS 11, Niantic n’a pas chômé ces dernières semaines concernant Pokémon Go. Et comme l’année n’est pas encore tout à fait terminée, le studio anticipe Noël avec un événement prétexte pour introduire de nouvelles créatures à capturer.

Les hostilités débutent dès ce soir à 22h et se termineront le 4 janvier prochain. Soit de quoi passer quelques heures dehors durant les vacances pour éliminer toutes les bonnes choses avalées à l’occasion des repas de Noël et du Nouvel An.

Des nouveaux venus d’Hoenn

Le Pikachu festif va bel et bien faire son retour et, si vous l’aviez loupé l’année dernière, alors vous allez pouvoir le capturer dans les jours à venir. Mais ce n’est pas le gros du morceau de cette initiative. En effet, de nouveaux Pokémon de type Glace et Eau de la région d’Hoenn, tirés de Pokémon Rubis et Pokémon Saphir (troisième génération), vont apparaitre pour la toute première fois dans Pokémon Go.

Selon le site spécialisé Serebii.net, il s’agit de : Nénupiot, Lombre, Ludicolo, Carvanha, Sharpedo, Wailmer, Wailord, Barloche, Barbicha, Ecrapince, Colhomard, Barpau, Milobellus, Stalgamin, Oniglali, Obali, Phogleur, Kaimorse, Relicanth et Lovdisc.

En outre, chaque première visite journalière dans un Pokéstop entre le 22 décembre à 22 heures et le 25 décembre à 22 heures sera récompensée par un Incubateur d’œuf (il faudra faire tourner le PhotoDisque). Pour terminer, les boutiques accueilleront des objets nichés dans des boîtes spéciales. Des Super Incubateurs, des Leurres, des Morceaux d’Étoiles (bonus de Poussière d’Étoile pendant trente minutes après l’activation) ou encore des Pass de Raids Premium sont au programme.