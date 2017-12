Les fans de Game of Thrones le savent depuis la première saison (ou le premier livre) : l'hiver vient (et il est désormais là). Mais comment expliquer les différents phénomènes météorologiques de la saga ? Une étude décalée répond à ces questions.

Comment fonctionnent les saisons dans Game of Thrones, où un été comme un hiver peut durer des années entières ? C’est ce que des chercheurs en géochimie — notamment — des universités de Bristol, de Cardiff et de Southampton ont voulu déterminer.

L’étude, présentée comme un travail réalisé par l’érudit Samwell Tarly — doté de son propre compte Twitter — s’appuie sur un modèle climatique et cite de nombreuses indications météorologiques directement tirées des livres de George R.R. Martin.

Résultat ? Le climat du Mur qui borde le nord de Westeros serait similaire à celui de la Laponie, en Finlande, quand Castral Roc, bastion des Lannister, serait plus proche des conditions météorologiques récurrentes à Houston, au Texas.

Terrible weather on the way here to Oldtown has inspired me to investigate the weather and climate of Westeros. #ClimateOfWesteros #GameOfThrones pic.twitter.com/kdfMHp7AGD

— Samwell Tarly (@ClimateSamwell) November 27, 2017