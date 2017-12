Une rumeur bruisse sur le développement d’un nouveau jeu chez Riot, son deuxième après League of Legends, son premier depuis le rachat par Tencent.

Roulement de tambour : Riot Games serait actuellement en train de développer un jeu vidéo, son deuxième seulement après son succès mondial baptisé League of Legends. C’est en tout cas ce que rapporte Daniel Ahmad, analyste très bien renseigné chez Niko Partners. Le titre en question s’intitulerait Teemo’s Adventure (rien à voir avec Teemo) et sortirait sur PC au moins en Chine. Un détail qui ne paraît pas si étonnant : Riot Games appartient désormais à Tencent, conglomérat qui ne cesse de se développer et a récemment nourri un partenariat avec Bluehole pour le lancement de PUBG là-bas.

Not sure if Western media is reporting on this yet.

Looks like a game called "Teemo's Adventure" has been approved for sale in China. Riot Games is listed along with Tencent as the developer / publisher.

It's going to be a PC game apparently.

Teemo is a LOL champion. pic.twitter.com/5cVLWvkuex

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) December 19, 2017