Vous possédez une Switch et vous aimeriez bien l'emmener avec vous pour Noël ? Ou vous allez en acheter une et désirez garnir votre panier d’une sacoche ? Suivez-nous.

Le repas de Noël est souvent l’occasion de s’offrir une petite escapade en famille. En somme, c’est le moment idéal pour profiter de sa console portable, notamment sa Nintendo Switch acquise il y a quelques mois, il y a quelques semaines voire il y a quelques jours.

Considérée comme une plateforme hybride par son constructeur, la Switch peut donc nous suivre partout. Mais il ne s’agit pas de la mettre dans son sac sans la protéger au préalable. Comme tout appareil technologie digne de ce nom, elle a besoin d’une sacoche pour être baladée de manière sécurisée au gré de nos envies.

Le marché compte de nombreuses housses de transport, selon les besoins particuliers des joueurs ou le budget recherché. Voici nos 4 recommandations.

Le strict minimum La pochette signée Nintendo

L'officielle

Nintendo a bien évidemment pensé à commercialiser une pochette pour sa Switch. Mais force est de reconnaître que la firme nippone s’est contentée du strict minimum, ce dont elle ne se cache pas.

Son accessoire va à l’essentiel : il peut accueillir la console en elle-même, les dragonnes pour les Joy-Con et cinq cartouches de jeux. Livré avec une protection écran, il a le mérite d’être compact — ce qui n’est pas un gage de solidité — et, par extension, de se glisser facilement dans un sac plus grand. On peut l’acheter en noir mais il existe des versions aux couleurs de Splatoon 2 ou encore Super Mario Odyssey.

L'intermédiaire L’intermédiaire de Big Ben

Harder, better, stronger

Plutôt que la pochette de Nintendo, on priviligiera la solution proposée par Big Ben et produite sous licence.

Rembourrée, très pratique et d’aspect robuste (vous pouvez la faire tomber sans danger avec la console nichée à l’intérieur), la sacoche offre un compartiment dans lequel vient se loger la Switch, se posant de fait au-dessus de boîtes en plastique pouvant accueillir jeux et cartes mémoires. La partie supérieure comprend un filet pour les dragonnes avec un scratch pour maintenir le tout.

La totale La valise de Big Ben

Pour tout emmener

Les deux produits décrits plus haut sont de qualité mais ne permettent pas de tout transporter : si vous avez envie d’emmener avec vous le dock ou le chargeur de la console, il va falloir opter pour un accessoire plus gros.

Big Ben a justement pensé à une petite valise bien pensée et capable d’accueillir la Switch et l’ensemble de ses accessoires, y compris le dock, une manette classique (Pro Controller ou Joy-Con Grip) et le bloc de rechargement dans des espaces bien ordonnés. Bien sûr, on parle ici de quelque chose de plus transportable que vraiment portable. Mais c’est le prix à payer quand on souhaite jouer sur un autre téléviseur que le sien…

Pour le style L’habit fait le moine

Pour les fans

Vous n’êtes toujours pas convaincu(e) ? Vous voulez une sacoche qui définit vraiment vos goûts ? Eh bien, sachez qu’il existe des produits habillés aux couleurs de certains jeux, comme The Legend of Zelda : Breath of the Wild ou encore Super Mario Odyssey. Ils proposent le même niveau de prestations que la pochette Big Ben — elles sont de toute façon signées par le même accessoiriste — mais coûtent un petit peu plus cher.