Maxime Claudel - il y a 14 minutes Pop culture

Quelques semaines seulement après sa sortie, Wolfenstein 2: The New Colossus accueille déjà le premier de ses trois DLC rassemblés dans un Season Pass.

Neuf heures de contenu supplémentaire : voilà la promesse du Season Pass de Wolfenstein II : The New Colossus, au cas où vous n’auriez pas tué assez de nazis dans l’aventure principale. Comme prévu, la première extension, baptisée Les Aventures de Gunslinger Joe, est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Comme son nom le laisse présager, elle permettra d’incarner un nouveau personnage, un certain Joseph Stallion. Pas d’inquiétude néanmoins : il s’agira toujours d’occire du méchant à la pelle avec un gameplay titillant la perfection.

Un nouveau personnage à incarner

Le chapitre Les Aventures de Gunslinger Joe s’articulera autour d’un ancien quaterback désormais « prêt à en découdre avec les nazis dans les ruines d’un Chicago dévasté, mais aussi jusque dans l’espace ». Voilà qui promet quelques heures d’un défouloir nous menant jusqu’à un commandant nazi dont il faut se débarrasser dixit la bande-annonce accompagnant le lancement.

Ce premier DLC de Wolfenstein II : The New Colossus sera suivi par Les Carnets de l’Agent Silent Death (30 janvier) et Les Exploits du Capitaine Wilkins (mars 2018). Eux aussi nous mettront dans la peau d’un héros encore inconnu : un ancien agent de l’OSS prénommé Jessica Valiant et Gerald Wilkins, qui devra faire échouer l’Opération Soleil Noir. Comptez 9,99 € par épisode, ou 24,99 € pour le trio.