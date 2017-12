À l'image des séries phares de HBO, le succès de genre de Netflix, Stranger Things, pourrait bien demander à ses fans de patienter une année de plus pour découvrir sa troisième saison.

À l’heure de l’âge d’or de la télé, les coûts de production des séries comme la durée des tournages explosent. Logiquement, les saisons des porte-étendards des networks subissent des retards fréquents et commencent à aligner leurs agendas sur ceux du cinéma.

Désormais, les deux productions phares de HBO, Westworld et Game of Thrones sont livrées une année sur deux. Et Netflix pourrait suivre la chaîne câblée dans cette direction en consacrant à son succès, Stranger Things, deux années de production.

Tournage au printemps 2018

Ainsi, la troisième saison du blockbuster télévisé de Netflix pourrait attendre 2019. David Harbour, acteur de la série, a indiqué à Variety que les frères Duffer travailleraient encore sur le script de la troisième saison, retardant de fait la mise en production du show attendu pour l’automne 2018.

Lors de la signature d’une deuxième saison, les réalisateurs avaient déjà travaillé à un script pour Netflix comme ils l’ont expliqué dans Beyond Stranger Things. Néanmoins, cette année, les deux frères travailleraient toujours « entre 12 et 14 heures par jour » à l’élaboration d’une troisième itération selon Harbour.

Le tournage de cette nouvelle saison serait donc prévu pour le printemps 2018. En terminant un cycle narratif lors de la seconde saison, les Duffer se laissent désormais le loisir de donner à leur univers un nouveau souffle. Toutefois, avec un casting particulièrement jeune, ils sont forcés de ne pas trop retarder leur tournage, au risque sinon, de voir les enfants superstars de la série devenir des adolescents.