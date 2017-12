Alors que Niantic Labs travaille sur un Pokémo Go-like aux couleurs d'Harry Potter, le studio Jam City lève le voile sur Harry Potter : Hogwarts Mystery, un RPG sur mobile qui sortira l'année prochaine.

On espère que vous aimez Harry Potter. Car Niantic Labs n’est pas le seul studio qui va adapter l’univers du célèbre sorcier binoclard imaginé par J.K. Rowling.

En plus de l’aventure en réalité augmentée concoctée par le studio à l’origine du phénomène Pokémon Go, nous allons pouvoir incarner un apprenti dans le RPG mobile baptisé Harry Potter : Hogwarts Mystery. Jam City — Marvel Avengers Academy, Futurama : Worlds of Tomorrow — est à la baguette pour lancement calé en 2018 sur iOS et Android.

Un sorcier averti en vaut deux

« En tant que fans nous-mêmes de l’univers Harry Potter, nous avons un grand respect pour les millions de gens qui ont suivi les histoires d’Harry Potter pendant plus de 20 ans. Ce jeu est une déclaration d’amour » affirme Chris DeWolfe, co-fondateur et CEO de Jam City, appuyé par David Haddad, président de Warner Bros. Interactive Entertainment.

On imagine que le jeu surfera sur la sortie du film Les Animaux fantastiques – Les crimes de Grindelwald, partageant la même mythologie.

Autrement, peu d’informations ont filtré sur l’expérience à proprement parler, pas même une capture de gameplay. On sait juste que l’on incarnera un étudiant de Poudlard et qu’il sera dès lors possible de participer à des activités entrevues dans la saga (cours de magie et de potions, participation à des duels, exploration…). On y croisera bien évidemment quelques têtes connues et on peut parier sur tout un tas de références garantissant un fan service nécessaire avec ce genre de productions.