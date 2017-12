Netflix n'est pas allé piocher bien loin pour dénicher la showrunneuse de la série The Witcher. Le network a confié les rênes à Lauren Schmidt Hissrich, qui a déjà officié sur des productions Marvel.

Geralt de Riv a trouvé sa maman à la télévision. Pour le projet d’adaptation de ses aventures en SVoD (il en existe déjà une en Pologne), Netflix a jeté son dévolu sur Lauren Schmidt Hissrich à en croire les informations toujours très pertinentes de Variety. Un nom qui ne vous évoquera sans doute rien du tout de prime abord. Mais sachez que vous avez probablement regardé au moins un épisode d’une de ses précédentes séries. En effet, l’intéressée a écrit sur les productions Daredevil et The Defenders, déjà pour le compte de Netflix, et aussi sur Power pour la chaîne Starz.

Netflix pioche chez lui

Netflix n’a donc pas choisi la première venue pour s’occuper de The Witcher. Et on peut le comprendre : les fans de la franchise — ceux qui ont lu les bouquins et retourné les excellents RPG — risquent d’attendre la série au tournant. On peut même parler de projet casse-gueule au vu des enjeux, des attentes et du matériau d’origine, très sombre et très riche, sans doute trop pour une plateforme aussi grand public que Netflix.

Pour Lauren Schmidt Hissrich, ce sera un plongeon dans le grand bain puisqu’elle aura la lourde tâche de porter la casquette de showrunner. Côté production, elle sera épaulée par Sean Danil, Tomek Baginski et Jarek Sawko. On attend maintenant de découvrir l’identité de celui qui prêtera ses traits à Geralt. Pas un cadeau en soi vu le charisme du personnage…