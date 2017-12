Maxime Claudel - il y a 1 heure Pop culture

Maître de la compilation, sinon du recyclage, Capcom tire une énième fois sur la corde en fêtant les trente ans de la saga Street Fighter avec une compilation annoncée sur PS4, Xbox One et PC.

La semaine dernière, Capcom commémorait les trente ans de la saga Mega Man en levant le voile sur un onzième épisode et des nouvelles compilations pour tout le monde. Et la firme n’en a pas encore terminé avec les anniversaires puisque Street Fighter souffle également ses trente bougies. Point de Street Fighter VI à l’horizon — c’est encore trop tôt — mais une édition spéciale regroupant pas moins de douze titres iconiques. La compilation sortira en mai 2018 sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Switch.

30 ans

Street Fighter 30th Anniversary Collection réunira donc Street Fighter, Street Fighter II, Street Fighter II : Champion Edition, Street Fighter II : Hyper Fighting, Super Street Fighter II, Super Street Fighter II : Turbo, Street Fighter Alpha, Street Fighter Alpha 2, Street Fighter Alpha 3, Street Fighter III, Street Fighter III : 2nd Impact et Street Fighter III : Third Strike. On sait, ça fait beaucoup de Street Fighter d’un coup mais, au moins, il y aura du choix et les fans pourront se raviver quelques souvenirs d’antan, certains passés dans une salle d’arcade.



Capcom indique que quatre portages proposeront carrément du jeu en ligne, à savoir Street Fighter II : Hyper Fighting, Super Street Fighter II : Turbo, Street Fighter Alpha 3 et Street Fighter III : Third Strike. Le géant précise, « les lobbies peuvent accueillir jusqu’à 4 joueurs souhaitant se hisser dans le classement avec les Matchs Classés. Chaque jeu dispose de son propre Classement Mondial et la technologie rewind assure des combats en ligne à faible latence ».

Plus actuel, Street Fighter V va passer en Arcade Edition et s’apprête à amorcer sa troisième saison. L’occasion d’ajouter six nouveaux combattants à son casting : Sakura (dès le 16 janvier), Blanka, Falke, Cody, G et Sagat.