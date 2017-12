Blizzard Entertainment ne s'est pas cassé la tête pour le prochain évènement d'Overwatch aux couleurs de Noël. Il s'agira peu ou prou du même que celui de l'an dernier.

Blizzard Entertainment a beaucoup trop habitué les joueurs pour bousculer les choses. De fait, à compter du 12 décembre (et pendant trois semaines), Overwatch passera en mode Féérie hivernale afin de fêter Noël et le passage aux températures les plus fraîches. Comme l’an dernier, cet évènement habillera quelques cartes, fournira des skins et ajoutera la possibilité de s’amuser dans des sessions plus exotiques. Rien de vraiment neuf sous le soleil, ni sous la neige d’ailleurs. Mais Jeff Kaplan prend quand même la parole pour nous raconter de quoi il en retourne vraiment.

Joyeux Noël

Les fans des Héros Hanzo, Chacal et Chopper seront par exemple ravis d’apprendre qu’ils auront droit à un costume légendaire, entre autres surprises cosmétiques que le directeur d’Overwatch ne souhaite pas gâcher. Comme en 2016, les décors King’s Row et Hanamura changeront temporairement de visage. Ils seront rejoints cette année par Forêt-Noire, qui accueillera en outre le mode spécial déjà connu Opération Boule de Neige, faisant s’affronter deux équipes de Mei (également disponible sur Antarctique).

Pour le 100 % inédit, il faudra se tourner vers la Chasse au Yéti de Mei, un mode multijoueur asymétrique où cinq Mei doivent combattre un seul Winston (note à Blizzard : le Yéti serait un gros ours, pas un singe). Le joueur seul devra se débarrasser de ses adversaires en activant sa Rage primordiale au moyen de bonus à ramasser le plus vite possible. Jeff Kaplan précise à tout hasard qu’il s’agit d’une proposition plus récréative que compétitive. Au point d’ajouter qu’il y a peu de chance de voir la ligue eSport l’inclure dans le futur…