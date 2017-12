Déjà à la tête d'un succès phénoménal, PUBG va devenir un vrai jeu avant la fin de l'année. Pour continuer à produire des gros chiffres ?

PUBG n’a peut-être pas été sacré jeu de l’année 2017. Mais cela ne va pas empêcher le phénomène de Steam de passer à la vitesse supérieure pour continuer à faire les beaux jours des utilisateurs de la plateforme de Valve. Dans le cadre de la cérémonie des The Game Awards, Bluehole a ainsi fait deux grosses annonces liées par une date et la mise à jour 1.0 : à compter du 20 décembre, le jeu sortira de son statut d’accès anticipé et recevra une deuxième carte pour varier les plaisirs. Ce sera donc Noël avant l’heure pour les joueurs.

Un désert en hiver

Le deuxième environnement introduit dans PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS sera dépaysant puisqu’il s’agira d’un désert inspiré du Mexique et composé de larges zones ouvertes et de multiples endroits urbanisés pour favoriser les combats rapprochés. En somme, un décor parfaitement adapté au gameplay s’articulant autour de la survie et qu’il est déjà possible de tester via les serveurs prévus à cet effet.

Via Twitter, Brendan Greene, le créateur, a indiqué que cette map inédite aura droit à des contenus exclusifs (notamment un Revolver et un véhicule). En outre, les fans pourront prochainement piloter un jet-ski au sein des deux niveaux.

New vehicle coming soon. Exclusive to the desert map. #ThisIsBattleRoyale pic.twitter.com/iL2dn6qTdq — PLAY BATTLEGROUNDS (@PUBATTLEGROUNDS) December 5, 2017

Meet Aquarail, a new vehicle coming to Miramar and Erangel. #ThisIsBattleRoyale pic.twitter.com/adwrF7XHyn — PLAY BATTLEGROUNDS (@PUBATTLEGROUNDS) December 7, 2017

Bien sûr, le passage à la version 1.0 permettra à PUBG de se refaire la cerise : améliorations visuelles, optimisation, rééquilibrage, révision des tirs pour plus de réalisme, changements apportés au gameplay… La grosse nouveauté sera sans aucun doute l’intégration du système de Vault, permettant d’escalader certains éléments, de grimper sur les bâtiments ou encore de sauter par-dessus les obstacles.

Autant dire que le titre s’apprête à se mettre sur son 31 quelques jours avant le Réveillon.