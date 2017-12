Maxime Claudel - il y a 1 heure Pop culture

Hideo Kojima a dévoilé une nouvelle vidéo de Death Stranding, son futur jeu toujours incompréhensible.

Certains diront que la supercherie a assez duré, d’autres crieront au génie et la vérité se trouve sans doute entre les deux camps. Bref, la nouvelle bande-annonce, plutôt le teaser trailer de huit minutes, de Death Stranding — prochain jeu d’Hideo Kojima — est tombée. Et on n’y comprend pas grand-chose malgré la durée de la vidéo, tout comme on ne voit pas une seule seconde de gameplay pouvant donner un indice sur ce qu’est vraiment en train de préparer le papa des Metal Gear en collaboration avec d’autres artistes très connus (le réalisateur Guillermo del Toro et les acteurs Norman Reedus et Mads Mikkelsen). Vous pouvez sortir le pop-corn et ranger le cerveau.

On peut l’affirmer quand même : cette bande-annonce est jolie et très bien réalisée. De toute évidence, Death Stranding lorgnera sur une ambiance SF un peu à la Alien — les mauvaises langues souffleront Prometheus. On y voit une bande de types portant une combinaison équipée d’une hélice et faisant face à des phénomènes étranges et difficiles à expliquer. Norman Reedus évoque une première explosion — celle qui est à l’origine de l’Humanité — puis une deuxième — qui devrait tout dévaster. Traduction : il y aura de la fin du monde dans l’air et les questions existentielles qui vont avec.

Autrement, il y a des bestioles invisibles, des beaux plans, des créatures géantes effrayantes, des beaux plans, des bébés (rapport à l’humanité ? !), des beaux plans et une bande son bien choisie. Voilà, c’était le teaser trailer de Death Stranding et, à vrai dire, on n’a plus vraiment envie de chercher à comprendre avec Hideo Kojima, définitivement sur une autre planète.