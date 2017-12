The Legend of Zelda: Breath of the Wild a été sacré jeu de l'année 2017 dans le cadre de la cérémonie des The Game Awards 2017.

Jeudi soir, Cristiano Ronaldo a donc remporté, sans surprise, le cinquième Ballon d’Or de sa carrière, égalant le record détenu par Lionel Messi, son éternel rival . Jeudi soir, dans le cadre de la cérémonie des The Game Awards 2017, The Legend of Zelda : Breath of the Wild a été élu jeu de l’année. Une consécration qui n’étonnera finalement personne étant donné que le jeu disponible sur Switch et Wii U a mis tout le monde d’accord depuis sa sortie en mars dernier. On aurait pu croire que Super Mario Odyssey lui soufflerait la priorité au dernier moment, mais la dernière aventure de l’ex-plombier se contentera du prix du meilleur jeu familial. Une bien maigre consolation.

Zelda > 2017

The Legend of Zelda : Breath of the Wild se paie le scalp de Super Mario Odyssey, mais aussi de PUBG — qui n’avait rien à faire là –, de Persona 5 et d’Horizon : Zero Dawn. Preuve de son excellence implacable, il enlève également les catégories meilleure réalisation et meilleur jeu d’action aventure. Bien évidemment, la victoire de Zelda c’est aussi celle de la Nintendo Switch, qui peut déjà se prévaloir de quelques joyaux dans son catalogue en même pas un an d’existence.

Du palmarès, on retiendra par ailleurs les récompenses méritées reçues par Cuphead : meilleure direction artistique, meilleur jeu indépendant et meilleur premier jeu. Tout comme celles mettant en avant le très marquant Hellblade : Senua’s Sacrifice : meilleur sound design, meilleure performance (Melina Juergens) et meilleur impact émotionnel.

Sinon, le meilleur jeu eSport c’est Overwatch et la meilleure expérience en réalité virtuelle c’est Resident Evil 7 : Biohazard. On vous a déjà dit qui était le meilleur footballeur ?