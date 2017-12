Nintendo a profité de la cérémonie des The Game Awards 2017 pour lever le voile sur une sacrée surprise : l'arrivée de Bayonetta 3, seulement sur Switch.

Nintendo réclamait des jeux « adultes ». Eh bien le constructeur va être servi. Preuve en est avec l’excellente surprise qu’il avait réservée aux possesseurs de la Switch dans le cadre de la cérémonie des The Game Awards 2017 : oui, PlatinumGames est bel et bien en train de développer un Bayonetta 3. Comme son excellent prédécesseur, il ne sortira que chez Nintendo, ce qui ne manquera pas d’offrir une exclusivité de taille à la console hybride. Pour le moment, il faudra se contenter d’un teaser vidéo méga stylé, à l’image de l’héroïne de la franchise.

La sorcière a choisi son camp

C’est donc une bonne nouvelle pour la Switch au regard de la popularité de la saga démarrée sur PlayStation 3 et Xbox 360 puis continuée sur Wii U (il y a également eu un portage du 1 sur PC). Au regard, aussi, de ses qualités reconnues par la presse et les joueurs : sur Metacritic, les deux premiers opus tournent autour des 90 % selon la plateforme (91, même, pour le deuxième uniquement sorti sur Wii U). On imagine que ces arguments ont motivé Nintendo à rempiler avec PlatinumGames. Tant pis pour le 1080p et les 60 fps.

Autre bonne nouvelle : Bayonetta et Bayonetta 2 vont également garnir le catalogue de la Switch à partir du 16 février, soit sous la forme d’une compilation physique, soit en achat séparé sur l’eShop avec réduction en prime (49,99 € pour le 2 puis 9,99 € pour le 1, ou 29,99 € pour le 1 puis 29,99 € pour le 2).

Les portages intégreront de la coopération locale, la compatibilité avec les amiibo et la possibilité de faire des captures vidéo. Sans oublier l’opportunité de profiter des deux beat them all n’importe où.