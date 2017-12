Youtube a dévoilé le top 10 de ses vidéos les plus regardées en 2017, dans le monde et en France. Ces classements montrent que le public français n'a pas suivi la tendance mondiale, hormis des similitudes concernant les clips musicaux.

YouTube a franchi un cap important cette année : ses utilisateurs ont collectivement passé plus d’un milliard d’heures à visionner les vidéos sur la plateforme. 2017 est aussi l’année où une vidéo a franchi la barre des 4 milliards de vue sur le site, record détenu par le clip de « Despacito » (Luis Fonsi).

Alors que l’année touche à sa fin, l’heure du YouTube Rewind a sonné. Dans cette vidéo annuelle, habituellement publiée en décembre, la plateforme de Google revient sur les vidéos les plus virales de l’année. En attendant sa publication, nous pouvons dès à présent nous pencher sur les vidéos les plus vues en 2017, en France et dans le monde entier.

Des différences entre le classement mondial et français

À en juger par le top 10 dévoilé le 6 décembre par l’équipe de YouTube, les vidéos les plus populaires dans l’hexagone (hors clip musicaux) sont bien différentes de celles qui ont accumulé le plus grand nombre de vues dans le monde.

En France, c’est la vidéo « Overwatch Rap Battle » de Squeezie qui occupe la première place du podium.

Les deuxième et troisième marches du podium sont occupées respectivement par « Qu’est-ce qui est jaune et qui attend ? » de la chaîne Twins Matique et la vidéo de Cyprien intitulée « Les vieux et la technologie 2. » À noter, cependant, que YouTube ne précise pas le nombre de vues comptabilisées spécifiquement en France dans ce classement.

Le reste du top 10 est constitué, par ordre de vues décroissantes en France, des vidéos suivantes :

En 2017, le monde a regardé un chanteur déguisé en huitre

Cette année, la vidéo la plus visionnée dans le monde (toujours en dehors des clips musicaux) a été celle de la chaîne The Mask Singer 2, intitulée « Until We Will Become Dust – Oyster Masked. » On y voit un chanteur thaïlandais réaliser une performance dans un costume d’huitre.

Elle est suivie par la vidéo de Kyle Hanagami, diffusée le 13 janvier sous le nom « Ed Sheehan – Shape of You | Kyle Hanagami Choreography. » La troisième place du podium est occupée par la vidéo « Ping Pong Trick Shots 3 » de Dude Perfect.

Voici la liste des autres vidéos les plus populaires dans le monde en 2017 :

Si les Français semblent particulièrement friands d’humour et sketchs, les vidéos les plus populaires à l’échelle mondiale sont un peu plus disparates, puisque l’on y retrouve aussi bien des prestations scéniques, qu’un court-métrage ou encore une parodie d’un événement politique.

Concernant les clips musicaux les plus visionnés cette année, le monde a plébiscité le clip de « Despacito » qui arrive en première position ; en France, il est classé deuxième. Dans l’hexagone, la vidéo musicale la plus populaire est celle de Lartiste, intitulée « Chocolat. » Deuxième du classement mondial, « Shape of You » d’Ed Sheeran occupe la troisième place du podium français.

Le YouTube Rewind de l’année 2017 devrait être dévoilé ce 6 décembre à partir de 19 heures. Rendez-vous sur la chaîne YouTube Spotlight pour le découvrir.