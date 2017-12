Netflix a enfin daté la saison 4 de Black Mirror : ce sera le 29 décembre partout dans le monde que nous pourrons retrouver les aventures techno-terrifiques imaginées par Charlie Brooker et sa bande.

Que les fans se rassurent : toutes et tous pourront éviter le réveillon et passer la nouvelle année bien au chaud à binge-watcher le thriller techno-pessimiste de Netflix. En effet, le service de SVoD a annoncé que la saison 4 de Black Mirror débarquerait dans le monde entier pour le 29 décembre 2017. Ce sera l’occasion de retrouver cette série en petits épisodes uniques qui forment des histoires terrifiantes (quand elles ne sombrent pas dans le kitsch) liées au numérique et aux nouvelles technologies.

L’an passé, plusieurs épisodes de la saison 3 avaient marqué les esprits — on pense à la séquence introductive sur la société de l’évaluation ou à la douceur nostalgique de San Junipero, l’un des épisodes les plus fins de la saison. Pour l’occasion, nous avions pu discuter avec une partie du casting, notamment sur leur rapport à la technologie après avoir été les protagonistes d’une série de ce genre.