Marre du divertissement mainstream sur YouTube ? Tous les mois, Numerama vous propose cinq chaînes YouTube originales, ludiques et forcément passionnantes.

YouTube est une vraie caverne d’Ali Baba, à tel point qu’il est difficile de s’y retrouver. De ce constat, nous avons pris la décision de publier chaque mois une sélection de cinq chaînes à suivre. Cette liste est bien sûr très subjective, puisqu’elle est le fruit de nos découvertes et de nos préférences.

Mais pas question de sélectionner tout et n’importe quoi.

Nous ne citons que les chaînes qui se démarquent tant sur le fond que sur la forme. De plus, il s’agit de proposer celles qui sont accessibles aux francophones : nous ne retenons donc que celles dans lesquelles les vidéastes s’expriment en français (ou, à défaut, celles où personne ne parle — c’est l’exception).

Micode Micode

Expliquer l’actualité informatique en vidéo, voilà le créneau sur lequel s’est positionné le vidéaste Micode depuis le début de l’année 2017. Bien que le choix des vignettes et des titres est parfois quelque peu excessif — mais il faut bien se faire remarquer dans le YouTube game ! –, les vidéos pourront apprendre quelques petites choses utiles aux personnes peu familières de ce domaine.

Jusqu’à présent, Micode s’est intéressé aux manières de télécharger illégalement des contenus sur Internet, au rançongiciel Wannacry, au piratage des drones, au risque de sécurité que font courir les objets connectés et à bien d’autres sujets (hameçonnage, fuite de documents de la NSA, accès frauduleux au compte Facebook, vulnérabilité dans les ordinateurs Mac.

Zeste de Sciences Zeste de Sciences

Il existe de nombreuses chaînes sur YouTube qui se piquent de vouloir vulgariser les sciences. Certaines sont animées par de véritables scientifiques, d’autres par des passionnés dont l’expertise est parfois moins pointue mais qui affichent un vrai désir de partager des connaissances. Dans ce grand fatras, il y a maintenant Zeste de Sciences, une chaîne gérée… par le CNRS !

Oui, par le Centre national de la recherche scientifique ! Excusez du peu. Lancée à la fin du mois de novembre, la chaîne a pour l’instant un catalogue de vidéos assez modeste : on ne compte que deux vidéos thématiques, la troisième étant simplement là pour présenter les objectifs de Zeste de Sciences. Cela étant, si vous ne connaissez rien à la science des ballons ou à la physique de la bière, jetez donc un œil !

V pour Valentin V pour Valentin

Vous aimez les comics ? Valentin aussi. D’ailleurs, à tel point qu’il a décidé de nommer sa chaîne V pour Valentin, du nom de cette bande-dessinée parue dans les années 80 et qui a donné lieu par la suite au célèbre long-métrage avec Natalie Portman et Hugo Weaving. Sur sa chaîne, le vidéaste, qui est à la fois réalisateur, cadreur et moteur, vous propose des vidéos autour des fameux super-héros costumés.

Mais ce ne sont pas les seuls contenus que vous croiserez sur cette chaîne. Vous sont aussi proposés des aventures sonores à écouter, des vidéos hors sujet, des critiques de films et des mashups. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la chaîne a fortement évolué depuis sa naissance, il y a maintenant dix ans. Il suffit de se plonger dans son passé pour s’en convaincre !

Balade Mentale Balade Mentale

« La connaissance est la seule chose qui s’accroît quand on la partage ». C’est plutôt encourageant, non ? C’est avec cette accroche que la chaîne Balade Mentale vous invite à faire un bout de chemin avec elle. Présentant un ton résolument décalé, elle propose toutes sortes de formats sans ligne éditoriale précise, l’essentiel étant de vous surprendre et d’attiser votre curiosité.

Il est difficile de synthétiser tout le contenu que propose Balade Mentale : sachez que vous trouverez notamment des expériences, des vidéos consacrées au numérique, à la science, au sommeil et aux rêves, à la vie et à la mort et à toutes sortes d’autres choses plus ou moins étonnantes. Le mieux que l’on puisse faire désormais, c’est de vous souhaiter une bonne pérégrination intellectuelle !

What the Fack What the Fack

Tout le monde n’exerce pas le métier de journaliste, mais de toute évidence chacun a un avis bien tranché sur ce que doit ou devrait être le journalisme. Aude aussi, sans l’ombre d’un doute. Mais à la différence de beaucoup de commentateurs, l’animatrice de la chaîne l’est effectivement. Aussi se propose-t-elle d’aborder le sujet de son point de vue, ce qui en ses temps de désinformation sur le net est loin d’être inutile.

Outre des vidéos thématiques sur le rapport du public à l’actualité et à la manière dont la presse traite certains sujets, Aude revient aussi sur certaines questions qui reviennent régulièrement : qu’est-ce qu’une vraie information ? Est-on libre de choisir les sujets que l’on traite ? Comment les journalistes s’informent-ils ? À ces questions, Aude apporte évidemment des réponses personnelles, mais éclairantes.

Sachez qu’en novembre, nous vous avions suggéré de vous abonner aux chaînes suivantes pour ne rien rater de leurs actualités : Casabulle (bande-dessinée), Monsieur Phi (philosophie), Cher corps (estime de soi), La dév du dimanche (jeux vidéo) et Dichael Grey (cinéma). Si aucune ne vous plait, vous pouvez très bien consulter nos sélections pour les mois de septembre et d’octobre.