Maxime Claudel - il y a 51 minutes Pop culture

Pour les trente ans de la célèbre saga Mega Man, Capcom met les bouchées doubles en annonçant un onzième opus et une compilation des épisodes X. Les fans sont en ébullition.

Capcom a attendu les dernières semaines de l’année 2017 pour faire une annonce fracassante à l’occasion des trente ans de la saga culte Mega Man. Habituée aux resucées diverses et variées, la franchise va enfin avoir droit à de l’inédit avec un onzième opus à paraître sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Nintendo Switch à la fin de l’année 2018. La firme japonaise ne trahira pas l’esprit de la licence et nous aurons donc droit à un titre d’action/plateformes en 2.5D nanti d’un degré d’exigence assez relevé (mais Capcom a pensé à inclure plusieurs niveaux de difficulté pour les nouveaux venus).

Du neuf et du vieux

Et ce n’est pas tout : s’il y a un peu de fraîcheur dans l’avenir de Mega Man, Capcom ne change pas ses habitudes et proposera des nouvelles compilations pour tout le monde. Ainsi, la Nintendo Switch gonflera son catalogue avec les arrivées de Mega Man Legacy Collection 1 (Mega Man 1, 2, 3, 4, 5 et 6) et de Mega Man Legacy Collection 2 (Mega Man 7, 8, 9 et 10) au printemps prochain. Une manière de boucler la boucle puisque ces deux productions sont déjà disponibles sur PlayStation 4, Xbox One et PC.

Pour terminer, Capcom a indiqué que les huit opus de la série Mega Man X sortiront eux aussi sur PS4, Xbox One, PC et Switch durant l’été 2018. Autant dire que les mois à venir seront bel et bien aux couleurs de cet icône toute de bleu vêtue, sachant que d’autres surprises viendront fêter ses trente bougies.