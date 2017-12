Quentin Tarantino va-t-il concrétiser son idée de scénario pour un film Star Trek ? J.J. Abrams, visiblement séduit par sa suggestion, prévoit de faire appel à différents scénaristes pour la mettre en forme. Dès 2015, le réalisateur oscarisé évoquait de potentielles pistes pour une réinterprétation de la franchise culte de science-fiction.

Les bains de sang et monologues riches en jurons chers à Quentin Tarantino vont-ils s’inviter dans l’univers de Star Trek ? Le réalisateur oscarisé pour Pulp Fiction envisage en tout cas sérieusement de signer un prochain épisode de la franchise culte de science-fiction.

Selon Deadline, Quentin Tarantino a réussi à séduire J.J. Abrams — à l’origine du reboot de la franchise initié en 2009 — grâce à une « excellente idée » de film Star Trek. Visiblement intrigué par le concept, J.J. Abrams prévoit de faire appel à différents scénaristes pour mettre en forme la piste lancée par le réalisateur et ainsi séduire Paramount.

Si Quentin Tarantino a déjà manifesté son intérêt pour la reprise d’un épisode de James Bond, sa potentielle implication sur une franchise historique comme Star Trek constituerait une grande première, lui qui a jusqu’ici toujours réalisé ses propres œuvres, de Kill Bill à Inglourious Basterds — bien que Jackie Brown soit librement inspiré du roman d’Elmore Leonard.

« Contretemps », épisode de référence pour Tarantino

En 2015, le cinéaste s’épanchait sur son amour de Star Trek dans un numéro du podcast Nerdist, évoquant quelques pistes potentielles : « Je suis clairement fan de la série originale et de William Shatner [l’un des acteurs emblématiques de la série]. Je pense [qu’un film] serait cool, parce que les vieux épisodes sont géniaux, la seule chose qui les limitait, c’est leur budget des années 1960 et leur tournage imposé en 8 jours. »

« On pourrait facilement reprendre certains des meilleurs épisodes de Star Trek pour les étirer sur 90 minutes ou plus et faire des choses vraiment géniales. [L’épisode] le plus évident, c’est Contretemps, c’est celui que tout le monde [adapterait] et pour une bonne raison : c’est un classique, toutes époques confondues, l’une des meilleures intrigues sur le voyage dans le temps. »

Pour Paramount, le film — s’il voit le jour — pourrait permettre de donner un second souffle à la saga de science-fiction, après les résultats décevants du dernier opus, Star Trek : Sans limites. L’un des acteurs principaux, Zachary Quinto, a depuis déclaré que la sortie d’un nouveau film n’était pas assurée. Reste à savoir si Quentin Tarantino serait libre d’apporter sa patte à cette franchise historique, l’attrait d’un tel défi reposant essentiellement sur la possibilité de se réapproprier l’univers à sa manière — quitte à faire hurler les fans.

Même s’il se concrétise, le projet ne devrait pas voir le jour avant un moment : Quentin Tarantino travaille actuellement sur son nouveau (et neuvième) film, attendu pour le 9 août 2019, qui se penchera sur le Los Angeles des années Charles Manson.