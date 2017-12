Toad, l'un des meilleurs amis de Mario, porte-t-il un chapeau en forme de champignon ou a-t-il effectivement une tête de champignon ? C'est la question qu'on se pose tous, bien sûr.

Depuis des décennies, Nintendo inonde les magasins avec ses jeux tous plus réussis les uns que les autres et souvent basés sur un seul et même univers devenu une habitude : celui de Mario, le moustachu qui n’est officiellement plus un plombier et qui a violenté Yoshi dans un passé loin d’être lointain. Mais toujours est-il que l’empire créé par le géant japonais recèle encore aujourd’hui son lot de mystères.

Comme le suivant : Toad porte-t-il un chapeau ou arbore-t-il effectivement une tête en forme de champignon ? Deux camps s’opposent et on peut trouver des arguments pour ces différentes hypothèses. Même s’il y en a une qui se détache un peu plus que l’autre.

Team chapeau ou team tête ?

Toad a bel et bien une tête en forme de champignon et, fort logiquement puisqu’il habite dans le Royaume Champignon. Voilà, point final. Non, plus sérieusement, nos confrères de Dorky se sont penchés sur le sujet avec la conclusion suivante : a priori, Toad ne porte pas de chapeau, une affirmation corroborée par une vidéo technique dans laquelle un YouTuber prouve que les développeurs ne modélisent jamais une tête entière, suggérant que le prétendu chapeau et le visage de Toad forment bel et bien un tout (contrairement à certains personnages).

Le débat a surtout été lancé par Super Mario Odyssey, dernier épisode en date qui fait porter plusieurs couvre-chef à divers Toad croisés dans l’aventure (pourquoi diable les superposerait-ils ?). Et puis il y a l’élément Toadette, qui a des couettes attachées au champignon trônant au-dessus de sa tête.

Mais il existe aussi des exemples démontrant que Toad, en réalité, porte un chapeau en forme de champignon, notamment certains jeux (une tenue avec un casque dans Super Mario 3D World). Il y a même un dessin animé au sein duquel il le retire (mais les puristes ne le considèrent pas comme canonique).

On attend maintenant une réponse officielle de Nintendo qui, espérons-le, tranchera le débat une bonne fois pour toutes en prenant position pour une vérité ou l’autre. Sinon, vous dites un ou une Gameboy ?