Disponible depuis plusieurs mois sur iOS, Opticale débarque enfin sur Android. Une excellente nouvelle pour les fans d'expériences en réalité augmentée.

Vous en avez marre de capturer des Pokémons ? Eh bien Opticale est fait pour vous. Misant sur les technologies de géolocalisation et de réalité augmentée, à l’instar du phénomène de Niantic Labs, le jeu est développé par le studio suisse Furinkazan.

Et s’il est disponible sur l’App Store depuis déjà pas mal de mois, il ne sort que maintenant sur le Google Play. L’occasion pour les utilisateurs de plateformes Android de se lancer dans cette aventure grandeur nature, exigeant encore d’explorer le monde autour de vous.

Un jeu qui rappelle Pokémon Go

Gratuit, Opticale s’articule donc autour de la traque de créatures bizarroïdes appartenant au Monde Astral, une dimension parallèle que l’on peut voir via notre smartphone. Comme dans Pokémon Go, le but est de remplir un répertoire avec des bestioles possédant chacune leurs caractéristiques propres, qu’elles soient génétiques, morphologiques ou écologiques.

Opticale reprend bien évidemment le principe de la rareté, « bien qu’habitant le Monde Astral, certaines créatures sont attachées à un endroit spécifique du Monde Physique, de par la force qui s’en dégage. Celles-ci ne pouvant être détectées qu’en ce lieu, elles sont donc très rares ». Cela veut dire qu’il faudra se rendre à des endroits spécifiques pour croiser certaines créatures légendaires. Par exemple, il en existe une à Paris : le Noct, ressemblant à une gargouille. Une autre peut être trouvée uniquement au lac Léman, en Suisse.

Le jeu intègre des éléments issus du genre RPG (choix d’une classe, formation de clan, pouvoirs à obtenir) et des microtransactions — de 1,09 à 21,99 € — pour acheter des points d’explorateur permettant d’aller plus vite. On notera que, contrairement à Pokémon Go, il est possible de faire des échanges avec les autres.