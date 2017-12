Twitch et Coca-Cola ont décidé de démarrer le mois de décembre avec des ambitions philanthropiques, à savoir la collecte de fonds pour lutter contre le sida en Afrique.

Aujourd’hui, 1er décembre, c’est la journée mondiale de la lutte contre le sida. En conséquence, la plateforme de diffusion Twitch et le géant de la boisson Coca-Cola ont décidé de s’associer afin de récolter des fonds.

Pour ce faire, ils organisent un tournoi s’articulant autour du MOBA de Tencent Arena of Valor et prenant place du 2 au 7 décembre sur la chaîne Twitch du jeu. Les fans pourront regarder huit de leurs streamers favoris s’affronter à l’occasion d’un (Coca-Cola) RED Game-A-Thon. Et aussi donner un peu d’argent pour la bonne cause.

Le rouge de l’espoir

« Un adolescent est affecté par le sida toutes les deux minutes. En Afrique subsaharienne, il ne faut que 30 centimes par jour pour soigner quelqu’un — vos dons peuvent donc aller loin. Votre soutien permettra de faire des tests, de faire de la prévention et d’offrir du soutien aux familles de l’Afrique subsaharienne. Nous espérons que vous allez nous rejoindre » précisent les deux géants.

Tout au long de la semaine, Coca-Cola doublera tous les dons d’un montant maximum de 50 000 $. Et les streamers d’Arena of Valor sont encouragés à paramétrer leur chatbot pour qu’il intègre la commande !RED et demande aux followers de lâcher quelques deniers. Bien évidemment, vous n’êtes pas obligés d’attendre et d’aller sur Twitch : il existe déjà un lien pour faire preuve de générosité.