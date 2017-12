Cette semaine, nous découvrons les dernières sorties jeux vidéo et il y a de très belles choses à voir !

Carcassonne – PC, Android

Cette semaine, nous essayons l’adaptation vidéoludique de Carcassonne, le jeu de tuiles français qui a connu un franc succès dans le monde des jeux de plateau. À l’aide des dites tuiles, les joueurs recréent un paysage inspiré du Sud de la France et s’accaparent le plus grand territoire possible.

À chaque tuile posée, le joueur peut y ajouter une unité appelée Meeple, qui prendra la classe associée à la géographie de la tuile. Si c’est une ville, ce sera un chevalier, si c’est une route ce sera un voleur, si c’est de l’herbe il sera fermier. Le joueur prendra ainsi le contrôle des richesses associées aux territoires. Nous, nous étudierons de notre côté la plus-value de l’adaptation d’un jeu de plateau comme Carcassonne en jeu vidéo !

Carcassonne est disponible sur Steam à 9,99 € et 1,99 € sur Android

Tyranny – PC

Tombé sous la barre des 20 € pendant le Black Friday, nous n’avons pas pu résister à l’achat de Tyranny, l’incroyable RPG d’Obsidian Entertainment. L’histoire de Tyranny prend place dans un univers dystopique dont les forces du mal sont ressorties vainqueurs, avec Kyros le Chef Suprême à sa tête.

Ses armées ont pris le contrôle de chaque parcelle de terre et nous, pauvre sbire à la solde du puissant dominateur, incarnons un Scelleur de destin, chargé de traverser les royaumes pour inspirer la terreur ou la loyauté pour conquérir les dernières suffocations de résistances qui sévissent. Bien sûr l’essence même du jeu réside dans notre capacité à répondre à des choix cornéliens et à prendre en main notre destin et celui des personnages qui nous accompagnent.

Tyranny est disponible à 41,99 € sur PC

Opus Magnum – PC

Si votre passe-temps favori sur Internet est de contempler pendant des heures des vidéos d’usinage sur Youtube ou les fameux satisfying gif, alors nous avons trouvé le titre qui vous convient. Opus Magnum est un jeu de puzzle incroyablement complexe dans son exécution, puisqu’il s’agit de résoudre des énigmes avec l’aide d’un moteur de transmutation, l’outil le plus sophistiqué en ingénierie alchimique pour fabriquer potions, poisons, et tout plein de trucs chelous.

À la fois capillotracté et obsessionnel, vous passerez probablement pour un original auprès de votre entourage si vous vous adonnez corps et âme à ce jeu de fou, mais l’incroyable sensation de satisfaction une fois l’enigme trouvée est inégalable.

Opus Magnum est disponible pour 19,99 € sur PC.