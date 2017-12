Découvrez chaque semaine un jeu de société que nous avons sélectionné pour vous (avec amour et passion). Cette semaine, c'est Time Arena qui est à l'honneur.

Affrontez votre adversaire dans la Time Arena et devenez le seigneur du temps en invoquant les esprits des guerriers anciens.

L’arène de combat est placée entre les deux joueurs. Chacun dispose d’une équipe de quatre combattants, de quatre couleurs, associés à quatre sabliers correspondants. Une application (iOS et Android) vient compléter le matériel.

Le premier joueur la démarre, enclenchant ainsi le décompte des cinq minutes lui étant attribuées pour la partie. Il place alors ses combattants l’un après l’autre sur les cases d’invocation du plateau et les déplace d’un nombre de cases indiqué sur les figurines. S’il estime que son tour est terminé, suivant ses choix et sa vitesse de raisonnement, il passe la main en appuyant sur l’application. Ceci interrompt son décompte et enclenche celui de son adversaire. À lui maintenant de placer et déplacer ses personnages, mais aussi d’attaquer l’équipe adverse.

Chaque combattant possède une valeur offensive, à laquelle est ajouté le résultat d’un dé. Si cette somme dépasse la défense de l’ennemi, il est retiré du plateau. On retourne alors son sablier, dont la durée dépend de la couleur, de trente à quatre-vingt-dix secondes. Tant que le dernier grain n’est pas tombé, la figurine est bloquée : c’est le temps d’invocation.

En outre, en parvenant à traverser le plateau entièrement, jusque dans le camp ennemi, un personnage peut s’attaquer à son totem.

Les joueurs jouent ainsi à tour de rôle. La partie prend fin dès qu’un joueur perd son dernier jeton de totem ou que son compteur de temps tombe à zéro. Dans les deux cas, il perd.

Après ces règles d’initiation vient le jeu complet, beaucoup plus intéressant. Il ajoute la création des armées, des compétences spéciales pour les combattants (riposte, tir à distance, etc.) et divers bonus pour compenser les mauvais tirages du dé. Puis un mode expert, avec des téléporteurs et une condition de victoire supplémentaire consistant à bloquer les cases d’invocation adverses.

Précisons que le jeu se pratique essentiellement à deux, mais rien n’empêche d’y jouer en équipes en se répartissant les figurines.

Pourquoi c'est bien Pourquoi c’est bien

Après le duplicate de Karuba, place cette fois au temps de jeu imparti, comme aux échecs. Et ça change tout.

Les mécaniques de Time Arena n’ont rien de révolutionnaire. C’est même un jeu d’affrontement plutôt simple. Mais l’ajout de la double contrainte temporelle, temps de jeu global et durée d’invocation, apporte un plus indéniable et une vraie dynamique aux parties.

Les pouvoirs et les différentes valeurs des combattants permettent de constituer des équipes variées. Plutôt offensive ou défensive ? Privilégiant le contrôle ou le déplacement rapide ?

La gestion du temps et du stress est primordiale

Le stress engendré par le décompte influence inévitablement nos décisions. On est constamment tiraillé entre attendre quelques secondes la fin d’un KO pour replacer le guerrier, ou passer la main à l’adversaire qui risque de faire un véritable carnage avec son armée au grand complet. D’un autre côté, on accumule déjà un retard de presque une minute… que faire ? Ça passe vite, très vite, trop vite.

Les différents niveaux de jeu permettent de rentrer en douceur dans les règles. Comme dans un tutoriel de jeu vidéo, c’est idéal pour y jouer avec un enfant. Mais également entre adultes. D’autant que l’application permet de rééquilibrer les chances d’un débutant en lui allouant des minutes supplémentaires.

Bref, Time Arena est un jeu vraiment très original. La gestion du temps et surtout du stress y est primordiale. Et l’influence vidéoludique des MOBA s’y ressent immédiatement. Le hasard, bien que très présent du fait du dé, est contrebalancé par la durée très courte des parties, permettant d’enchaîner sur une revanche, mais également à chacun d’espérer l’emporter.

Si le concept de jouer en temps réel et limité vous plaît, allez voir du côté de Magic Maze, un jeu coopératif dans lequel il faut faire s’échapper quatre personnages d’un labyrinthe le temps d’un sablier… et sans parler.

Time Arena est un jeu de Fabrice Lamouille

Illustré par Shanshan Zhu et ann&seb

Édité par Blam

Pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans

Pour des parties de 10 minutes maximum

Au prix de 23,50 € chez Philibert

Les liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. On vous explique tout ici.