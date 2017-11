Pokémon Ultra Soleil et Pokémon Ultra Lune, derniers opus de la franchise, rendent un hommage émouvant à Satoru Iwata, ex-président de Nintendo disparu à la suite d'un long combat contre la maladie.

Il y a plus de deux ans, déjà, le monde du jeu vidéo pleurait la disparition de Satoru Iwata, figure emblématique de Nintendo, présentateur des Direct et homme derrière le succès retentissant de la Wii, entre autres.

Depuis, les hommages n’ont cessé de pleuvoir pour honorer sa mémoire et son talent. Et ils continuent encore aujourd’hui, notamment via les jeux vidéo Pokémon Ultra Soleil et Pokémon Ultra Lune, derniers épisodes en date de la célèbre franchise. Comme le rapportent plusieurs joueurs, les développeurs ont intégré un message évoquant l’héritage de Satoru Iwata, rappelant au passage qu’il fut un génie de la programmation.

Iwata ne sera jamais oublié

« Quand nous avons rencontré des problèmes pour compiler les données des version Or et Argent et que nous étions dos au mur, cet homme incroyable est venu et a créé un programme permettant de résoudre tous nos problèmes. Il est ensuite devenu l’immense président d’une grande entreprise » explique ainsi un PNJ de Pokémon Ultra Soleil et Pokémon Ultra Lune. Ce dialogue fait bien évidemment référence à Satoru Iwata, qui avait aidé Game Freak à rentrer Pokémon Or et Pokémon Argent dans une cartouche de Game Boy.

Pour observer cet hommage, il est nécessaire de se rendre dans le building Game Freak situé dans Heahea City et d’être muni d’un Pokémon issu de Pokémon Argent (via la Pokémon Bank et la Console Virtuelle). Autre détail à noter pour les fans, selon les indications fournies fournis par Serebii.net : venir avec une créature affiliée à une autre génération permettra de découvrir une autre anecdote. Du sacré fan service.