Après avoir ressuscité le Tamagotchi tel qu'on l'a connu dans les années 90, Bandai Namco va offrir un nouveau visage au phénomène de l'époque en l'adaptant sur mobile.

Non, la marque Tamagotchi n’est pas morte. Bien au contraire. Le phénomène des années 90, qui fête ses 20 ans, s’est récemment rappelé à notre bon souvenir avec une ressortie en édition limitée. Mais Bandai Namco n’en restera pas là et lève maintenant le voile sur My Tamagotchi Forever, un free-to-play à destination des smartphones et tablettes dont le lancement est prévu pour 2018 sur iOS et Android. Le but, tel que montré dans la vidéo de présentation, est clair : faire découvrir le concept un peu vieillot à une nouvelle génération, laquelle ne veut pas d’un œuf en plastique dans sa poche.

Tamagotchi 2.0

Développé par Paladin Studios, My Tamagotchi Forever sera visiblement bien plus qu’un simple portage de l’expérience d’époque. En effet, les développeurs ont revu le cahier des charges à la hausse afin de relever les ambitions et de marier souvenirs — pour ceux qui en auraient — et tendances actuelles en lien avec les technologies d’aujourd’hui. Bandai Namco évoque notamment des modes inédits et l’introduction de Tamatown, une véritable ville où toutes les bestioles vivront. Bien sûr, il faudra toujours en prendre soin en les nourrissant, en les lavant et en les faisant dormir (on pourra même les chatouiller).

Il sera bien évidemment question, aussi, d’évolutions, de personnalisation, de moments à partager avec ses amis, de mini-jeux, de progression à comparer ou encore de photos à prendre. En bref, un Tamagotchi 2.0 au parfum chronophage, doublé d’un éventuel concurrent à Animal Crossing : Pocket Camp.

Pour faire patienter un peu les joueurs, Bandai Namco organise un concours qui permettra à un heureux chanceux de créer son propre Tamagotchi. Il suffit juste de s’enregistrer pour participer.