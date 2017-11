Ce sera Noël le mois prochain mais pas forcément du côté de la sélection des jeux offerts par Microsoft à ses abonnés Xbox Live.

Microsoft a vécu un gros mois de novembre et, à la veille du Black Friday, dévoile les jeux qu’il offrira à ses abonnés Xbox Live dans les semaines à venir. Même si ce sera bientôt Noël, la sélection est loin d’être excitante alors qu’elle se compose toujours de quatre jeux (deux sur Xbox One et autant sur Xbox 360).

Tout au long du mois, les membres Gold pourront donc télécharger Warhammer : End Times – Vermintide (Xbox One), Back to the Future : The Game – 30th Anniversary Edition (Xbox One), Child of Eden (Xbox 360) et Marlow Briggs and the Mask of Death (Xbox 360).

Rien de cool, bis repetita

Orienté multijoueur, Warhammer : End Times – Vermintide sera téléchargeable gratuitement dès le 1er décembre, en sachant qu’il est optimisé pour la Xbox One X (résolution 4K nature et textures améliorées). Né chez Telltale Games, Back to the Future : The Game – 30th Anniversary Edition l’accompagnera à partir du 16 décembre et sera disponible jusqu’au 15 janvier.

Comme à leur habitude, les productions Xbox 360 n’auront droit qu’à quinze jours chacun : d’abord Child of Eden (1er au 15), puis Marlow Briggs and the Mask of Death (16 au 31). Ils sont bien évidemment rétrocompatibles sur Xbox One.

Notez que Tales from the Borderlands, inscrit dans l’offre de novembre, sera encore disponible gratuitement jusqu’au 15 décembre sur Xbox One. Il s’agit aussi d’un jeu signé Telltale Games.