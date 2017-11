Dark, première série allemande de Netflix : bien plus qu’un Stranger Things venu du froid

Dark est la plus prometteuse série Netflix produite hors des États-Unis depuis Narcos. Esthétisante mais ambitieuse, la série allemande mérite toute notre attention. Une « puzzle TV » qui réunit Stephen King, Lynch ou l'existentialisme allemand avec élégance. Nous avons rencontré l'équipe du show à Berlin.

Ce lundi de novembre, Berlin est traversé par des vents glacés. La capitale de l’est est plongée dans les balbutiements de l’hiver. Pas encore saisie par son obsession des fêtes de fin d’année, la ville grise livre son implacable spleen allemand. La schwermut tudesque est intacte, livrant aux touristes une image fixe d’une humeur remontant à Goethe.

L’auteur germanique, père d’un romantisme glauque, d’une métaphysique aux accents horrifiques, hante les créateurs allemands, jusqu’à cette scène de Dark — première série Netflix produite en Allemagne — où un enseignant tergiverse sur le dopplegänger. Ce mythe de l’Est contient en lui même un ressort inépuisable de la fiction moderne et ses images : le double, le symétrique, éprouve la dualité humaine et la morale dans sa mécanique, son oscillation inexpliquée devient subitement évidente. Il est aussi le magique de la représentation où le comédien devient autre, inverse, mais jamais différent, au sens où il reste miroir.

À ce mythe travaillé et imagé pour la série par le couple « à la scène comme à la ville » Baran bo Odar et Jantje Friese, il faut ajouter à Dark une autre obsession d’outre-Rhin : le temps et ses boucles. Entre Einstein et Heidegger, le couple voit un temps-espace où le double s’immisce sans perturber les différentes strates d’une chronologie souple et déliée. Friese nous résume comme un prof de philosophie à l’approche de la fin des cours : « Tout est concomitant, le passé, le futur et le présent coexistent au même moment sans s’influencer. » Des mondes parallèles superposés dans lesquels le voyage est permis, à condition d’accepter la perte qu’il produit.

Pour celui qui doute de la puissance métaphysique de Dark, un leitmotiv du show vient lever les doutes : sur la une d’un journal, il est écrit Wo ist Mikkel, mais le « Wo », où en français, est barré de rouge par un personnage qui inscrit à la place : « Wann », Quand est Mikkel ? Le temps se substitut à l’espace, et s’y mêle, s’y prolonge comme une double cartographie.

La plus allemande des séries de science-fiction joue donc des coudes pour tutoyer l’univers visuel de Twin Peaks, ses mystères et son écriture — Friese et bo Odar citent sans mal la série de Lynch ou encore Lost pour la puzzle TV –, mais on pense aussi et surtout à La Jetée, pour la boucle, l’éternel recommencement, jamais loin de Nietzsche.

Au commencent, la disparition

Pluie, forêt sombre, un ciré jaune porté par un jeune homme au regard perdu — le très prometteur acteur allemand Louis Hofmann (Les Oubliés) –, on pense à Ça. Puis, la disparition, d’un enfant, la prolifération de jeunes acteurs et les images des années 1980 laissent entendre que l’on regarde le double maléfique de Stranger Things.