Au cas où vous l'auriez oublié, Super Mario Run se rappellera à notre bon souvenir le 29 septembre prochain avec une grosse mise à jour et une réduction. L'occasion idéale pour s'y (re)mettre ?

Depuis tout ce temps, vous avez sans doute désinstallé l’application Super Mario Run de votre téléphone tournant sous iOS ou Android. Mais toujours est-il que Nintendo n’est pas près d’abandonner son runner qui peine à transformer ses millions de téléchargements en achats définitifs (pour un prix de 9,99 €). Preuve en est avec l’annonce du déploiement d’une nouvelle mise à jour programmée pour le 29 septembre prochain, la plus grosse jamais proposée par Big N. Et il ne s’agira pas d’une simple update de routine pour corriger divers bugs. Il y aura du contenu au menu.

A new #SuperMarioRun update arrives 29/09, including a new world, new mode, new playable character, and more ! pic.twitter.com/JevstvBtr7

— Nintendo UK (@NintendoUK) September 23, 2017