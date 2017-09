Alors qu'Apple lance son Apple TV 4K aujourd'hui, Nvidia tente de lui couper l'herbe sous le pied avec un nouveau pack Shield + télécommande.

En cette journée du vendredi 22 septembre 2017, les yeux des amateurs de tech seront surtout rivés sur les nouveautés Apple.

Aujourd’hui — et en attendant l’iPhone X le 3 novembre prochain –, la firme de Cupertino lance pas moins de trois produits : l’Apple Watch Series 3, l’iPhone 8 (et sa déclinaison Plus) et l’Apple TV 4K.

Le dernier cité va néanmoins devoir partager la lumière avec une offre intéressante signée Nvidia. Le constructeur propose en effet un pack regroupant sa très appréciée Shield 16 Go (avec mémoire extensible) et une télécommande pour 199 €. Soit le même prix qu’une Apple TV 4K 32 Go.

La Shield TV et l’Apple TV 4K au même prix

Comme l’Apple TV 4K, la Shield TV offre la possibilité de visionner des contenus en 4K HDR. Sa box TV tournant sous Android permet en outre d’avoir accès à toute une ribambelles d’applications ( Netflix, Amazon Video, Molotov, myCANAL, SFR Sport, YouTube et YouTube Kids ou encore Spotify) et de jeux. Elle autorise enfin à streamer ses jeux PC sur son téléviseur afin de profiter de son catalogue depuis son canapé.

Ce bundle, déjà disponible en précommande mais attendu pour le 18 octobre, s’accompagne d’une offre donnant accès à deux mois gratuits à l’option OCS sur Molotov. Elle comprend les quatre chaînes premium OCS en HD et les replays (parfait pour se refaire l’intégrale de Game of Thrones).

On notera que cet alignement de tarif ne fait pas disparaître les autres packs actuels. La Shield TV (avec télécommande et manette – 229 €) et la Shield TV Pro (500 Go – 329 €) seront donc toujours disponibles.