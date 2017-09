Forte de son succès historique aux Emmy, la plateforme de streaming vidéo poursuit son essor. Elle vient d'annoncer l'arrivée de Sean Penn dans la future série de Beau Willimon, le créateur d'House of Cards.

Le service de vidéo à la demande Hulu est en train de vivre une semaine rayonnante. Après avoir cartonné aux Emmy Awards en décrochant 8 récompenses, dont celle tant convoitée de la meilleure série dramatique pour The Handmaid’s Tale, la plateforme vient d’annoncer l’arrivée d’un acteur de prestige dans l’une de ses futures productions : Sean Penn.

Nommé à cinq reprises aux Oscars pour deux statuettes décrochées, une pour Mystic River de Clint Eastwood et l’autre pour Milk de Gus Van Sant, Sean Penn débarque dans un rôle important à la télévision pour la première fois de sa carrière.

Il avait jusqu’à présent fait quelques rares apparitions seulement, pour Friends ou encore Mon Oncle Charlie, et avait vu le projet de mini-série HBO consacré au septième président des États-Unis, Andrew Jackson, s’écrouler pour différends créatifs. Il rejoint aujourd’hui, pour un rôle régulier mais encore imprécis, la prochaine série de Beau Willimon (House of Cards).

BREAKING CASTING NEWS : Academy Award-winning actor @imseanpenn has joined the cast of @BeauWillimon's upcoming Hulu Original The First. pic.twitter.com/OKexiqHeFu — hulu (@hulu) September 20, 2017

Sean Penn, « The First » homme sur Mars

Sean Penn rejoint ainsi le casting de « The First », projet annoncé depuis mai 2017. La série racontera l’histoire de la première mission humaine sur Mars et des premiers pas vers la colonisation interplanétaire.

« C’est une histoire à propos de l’esprit humain, » a expliqué le créateur et scénariste dans les colonnes de Variety. « Au sujet de notre besoin indomptable d’atteindre des horizons inconnus. Au sujet des gens qui travaillent pour la plus grande réalisation pionnière de l’histoire de l’humanité. Et sur ce que coûte cette vision, le danger et le sacrifice — émotionnel, psychologique et physique — nécessaires pour y parvenir. »

Après plus de cinq années à explorer les moindres recoins du système politique américain en compagnie de Frank Underwood, Beau Willimon s’en va explorer les terres martiennes et en profite pour changer de plateforme de diffusion, lui qui n’a jamais réussi à décrocher de prix aux Emmys chez Netflix avec House of Cards.

Le scénariste des Marches du Pouvoir est-il en train d’aligner les planètes pour voir son travail reconnu, avec Hulu et Sean Penn ? Quoi qu’il en soit, il semble heureux de l’arrivée d’un acteur si talentueux : « J’ai une profonde admiration pour le talent immense de Sean et son extraordinaire travail. J’ai de la chance de collaborer avec un artiste de son calibre. »

Commandée par Hulu ainsi que la chaîne anglaise Channel 4, The First de Beau Willimon n’est pas attendue avant 2018.