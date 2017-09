Les Emmy Awards ont couronné une grosse poignée de séries achetées et diffusées par OCS dans l'Hexagone. Handmaid's Tale par exemple reviendra sur la plateforme dès le 19 septembre, et Big Little Lies est déjà disponible en SVoD. Enfin, The Deuce tient également l'affiche de la rentrée avec The Walking Dead qui rejoint le réseau à la fin octobre.

Pour ces Emmy Awards, le Français OCS a eu du flair : à l’exception du nouveau vaisseau amiral de HBO, Westworld, reparti sans statuette de la célébration, toutes les grosses promesses du bouquet hexagonal s’en sont sorties avec les honneurs. On pense forcément au glacial et magistral Handmaid’s Tale, diffusé en première fenêtre par OCS et qui revient, en seconde fenêtre, dès ce mardi 19 septembre sur la plateforme numérique.

La surprise méritée de ces Emmy est également acquise par OCS pour nos contrées : Big Little Lies de Jean-Marc Vallée est d’ores et déjà disponible en SVoD. Produit par HBO, la minisérie fait partie du deal entre Orange et la Time Warner et devrait rester en exclusivité sur OCS Go de manière définitive (jusqu’à la fin du contrat au moins). Autre minisérie également primée : le terrible thriller noir The Night Of de HBO, disponible en streaming sur le réseau.

Enfin, classique et désormais série de tous les records, la comédie Veep est disponible de sa première saison à la sixième saison sur le service de SVoD. Ce format de 30 minutes très américanocentré trouve ses fans en France, à condition d’avoir quelques notions sur la vie parlementaire outre-Atlantique. Néanmoins le sujet — l’incompétence de nos élus — est étonnamment universel…

En dehors des séries honorées à la cérémonie, OCS a également commencé la diffusion du splendide The Deuce de David Simon (The Wire) depuis le 11 septembre — une série déjà remarquée pour son féminisme malin. Tous les épisodes déjà diffusés sont à rattraper sur OCS Go, le reste est encore à venir sur HBO et donc en +24.

Plus tardivement, nous retrouverons le 23 octobre la huitième saison de The Walking Dead, que l’on ne présente plus. Notons également en octobre, l’arrivée des extraterrestres de Denis Villeneuve, Premier Contact, ce qui coïncidera avec la sortie en salles obscures du Blade Runner du réalisateur québécois surdoué.