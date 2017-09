Vidéo : Héros, carte, skins : ce qui vous attend dans Heroes of the Storm Julien Lausson - il y a 2 heures Pop culture

Blizzard prépare une mise à jour pour Heroes of the Storm. Non datée, elle ajoutera des éléments de l'univers Overwatch dans le MOBA du studio, dont une nouvelle carte et deux nouveaux héros.

Si vous êtes du genre à fragger l’adversaire lors de parties endiablées sur Overwatch mais qu’il vous arrive aussi de vous rendre dans le Nexus pour affûter votre niveau de jeu dans Heroes of the Storm, voilà une nouvelle qui va vous faire plaisir : lors d’une future mise à jour de son arène de bataille en ligne multijoueur (« MOBA »), Blizzard va ajouter de nouveaux éléments tirés de son jeu de tir.

Faisons un tour d’horizon des changements à venir.

Nouvelle carte Nouvelle carte : l’usine Volskaya

Vous appréciez l’ambiance des étendues gelées de Russie lorsque vous dégommez vos ennemis sur Overwatch ? Bonne nouvelle : vous allez pouvoir faire la même chose sur Heroes of the Storm ! La carte dans laquelle vous devez capturer deux points successifs pour gagner la partie dans le FPS de Blizzard va en effet être transposée dans HotS en respectant son design initial.

En clair, il y aura des points à capturer et à défendre comme dans OW. Mais parce que les deux jeux ne sont pas les mêmes, il y aura des petites différences : d’abord, les points, une fois capturés, sont reliés à des sortes de tapis roulants pouvant servir à accélérer le déplacement de son équipe ou gêner l’adversaire ; ensuite, il est possible de prendre le contrôle d’un robot géant. Attention, il se pilote à deux !

Nouveaux héros Nouveaux héros : Ana et Chacal

Blizzard est visiblement décidé à porter un maximum de héros issus de la franchise Overwatch dans Heroes of the Storm. En effet, après le déploiement de Tracer (dont le rôle est d’occasionner des dégâts dans HotS), Genji (idem), Zarya (qui a un poste de tank), D.Va (même chose) et Lúcio (soutien), le studio prépare l’arrivée de deux autres personnages : la bienveillante Ana et l’imprévisible Chacal.

La firme n’a pas encore détaillé les mécaniques des deux personnages mais l’expérience montre que le studio transpose autant que possible les caractéristiques des héros de ses différentes franchises pour qu’elles apparaissent dans HotS. C’est vrai pour Tracer, Genji, Zarya, D.Va et Lúcio, ce devrait l’être pour Ana et Chacal ; dans OW, Ana est une soigneuse (soutien) tandis que Chacal fait des dégâts à distance.

Nouveau choc des héros Bash ‘Em Smash ‘Em Robots

Blizzard annonce également l’arrivée prochaine d’un nouveau choc des héros — ce sera le cinquième après la vengeance de Cœur-Noir et les trois arènes (Dominateurs, Temples, Jardins) –, intitulé Bash ‘Em Smash ‘Em Robots. Dans ce mode de jeu, plus nerveux et dynamique qu’une partie habituelle sur une carte classique, vous et votre équipe devrez avec l’aide de robots géants.

La mêlée se déroulera sur la carte de l’usine Volskaya. Le trajet d’une base à l’autre ne sera composé que d’une seule voie, en forme de S, et chaque camp recevra le soutien régulier d’un robot géant pour avancer. Il vous faudra bien entendu combattre ; le principe n’est pas sans rappeler la carte des champs de l’éternité, où les deux équipes combattent autour de l’affrontement entre un ange et un démon.

Et ce n'est pas tout Pachimanie, skins, montures

La mise à jour à venir de Heroes of the Storm avec des éléments d’Overwatch sera accompagnée d’une nouvelle quête, Pachimanie, dans laquelle vous pourrez obtenir des récompenses (émojis, bannière, graffitis, portrait) en fonction du nombre de Pachimanies dorés que vous trouverez dans HotS. Les paliers sont 2, 5, 8 et 10 Pachimanies.

Et comme toujours, les joueurs et les joueuses pourront débloquer de nouvelles montures et de nouveaux looks pour les personnages, soit en collectant suffisamment de ressources en jeu, soit en dépensant directement un peu d’argent : il y aura notamment un cheval en partie invisible, un raptor céleste, Varian vêtu comme un slave et une D.Va qui plairait sans doute à Aile-de-Mort…