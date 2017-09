Mercredi soir, Nintendo a diffusé un nouveau de ses Direct pour faire le plein d'annonces sur sa Switch et sa 3DS. On fait le point.

Il a fallu veiller jusque tard, mercredi soir, pour voir le futur de Nintendo. Une fois encore, la firme nippone a fait appel à son outil de communication directe pour lever le voile sur plusieurs annonces entourant la Switch et la 3DS. L’occasion de faire quelques croix sur son agenda et de préparer ses économies au regard des produits que nous concocte Nintendo. Il y en a pour tous les goûts, et toutes les bourses.

Un pack Switch + Super Mario Odyssey

Super Mario Odyssey sera assurément la star de la Switch à Noël. Attendue pour le 27 octobre prochain, la nouvelle aventure du célèbre moustachu est pleine de promesses et devrait mettre tout le monde d’accord. Pour certains, il servira d’excuse pour s’offrir la console et ils pourront le faire via un bundle rassemblant une Switch normale, une paire de Joy-Con rouge (inédit) et un code pour télécharger le jeu. Les fans pourront aussi s’acheter une petite pochette qui va bien mais non fournie dans le pack.

Bethesda en force

Bethesda a envie d’être un soutien de taille à la Nintendo Switch. Et l’éditeur américain ne se contentera pas d’un portage de l’ambitieux Skyrim, dont la date a été arrêtée au 17 novembre. En effet, la Switch accueillera prochainement DOOM et Wolfenstein II : The New Colossus, respectivement cet hiver et courant 2018. Grâce à ses deux FPS violent, la machine de Nintendo casse un peu son image édulcorée.

New 2DS XL Pokémon

Nintendo adore les consoles collector et le prouve une nouvelle fois avec une déclinaison Pokéball pour sa New 2DS XL. Elle accompagne le lancement de Pokémon Ultra-Soleil et Pokémon Ultra-Lune fixé au 17 novembre.

Bienvenue à la New Nintendo 2DS XL Édition Poké Ball, qui arrivera le 17/11 avec #PokemonUltraSoleilLune ! pic.twitter.com/HQs7vyDejg — Nintendo France (@NintendoFrance) September 13, 2017

Xenoblade Chronicles 2 daté

On termine ce résumé des annonces majeures par la date de sortie d’un autre titre ultra attendu par les fans de Nintendo : le bien nommé Xenoblade Chronicles 2. Le RPG de Monolith sera disponible le 1er décembre en éditions normale et collector (artbook de 200 pages + CD de la bande originale + steelbook). On pourra aussi acheter un Pro Controller portant ses couleurs.